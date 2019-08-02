第二十屆漫博今（2）日邁入第二天，在動畫代理商木棉花邀請下，為人氣動畫《刀劍神域》以及7月新番《普通攻擊是全體二連擊，這樣的媽媽你喜歡嗎?》配音的聲優「茅也愛衣」蒞臨漫博現場，為各位支持本作的動畫迷以及喜愛她的粉絲帶來溫馨又逗趣的簽名活動。

一襲夏日裝扮的茅野愛衣在大批粉絲的歡呼下步入舞台，主持人先趁機訪問茅野愛衣抵台後的情形，茅野愛衣野，表示剛吃過了不少台灣美食，有土雞湯與芒果汁，豆花也十分美味。現場粉絲也推薦了珍珠奶茶的品牌，她也十分期待日後品嘗的機會。

茅野愛衣也特別分享對兩部作品的感想，在10月即將播出的《刀劍神域》第三季後半，愛麗絲將會十分活躍，茅野愛衣希望粉絲能好好期待；而另外一位「大好真真子」，茅野愛衣則是覺得她是和愛麗絲截然不同的角色，也希望各位粉絲多多支持。

進入現場配音橋段後，茅野愛衣首先飾演的「愛麗絲」落淚畫面十分真摯深刻，但是下一刻馬上轉換為活潑可愛的「大好真真子」，實力派的聲線轉換功力，讓粉絲現場大聲驚呼，掌聲連連。茅野小姐也十分關心音量是否讓現場粉絲都能接收到她的訊息，表示錄音室裡總是與其他工作人員一起，現在單獨在現場雖然令人緊張，但是非常開心。

簽名過程中，粉絲也開心的與茅野小姐面對面互動，而活動中也特別準備親筆簽名的海報要用猜拳方式贈送給粉絲，沒想到第一次猜拳結果茅野小姐單獨贏過現場150位粉絲，大家開心地猜了二次拳，才由三位粉絲一起對決，抽出幸運得獎者，而令人期待的大合照當中，茅野小姐也用溫柔的聲音以及最新動畫口號與現場粉絲互動「這樣的媽媽你喜歡嗎?」，粉絲們大聲回答中、日文的「最喜歡了！」活動就在此起彼落的「茅野小姐，最喜歡妳！」的告白聲中歡樂落幕。