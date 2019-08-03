玉山北峰也有基地台了　電信三雄產業合作新典範

為強化玉山國家公園山域與登山路線行動通訊涵蓋品質，發揮急難救援效能，提升登山遊客及保育巡查人員安全，電信三雄-中華電信、台灣大哥大，遠傳電信均積極配合國家通訊傳播委員會（NCC）政策，於玉山北峰建設行動通信共構基地台。

8月2日中華電信謝繼茂董事長出席由NCC陳耀祥代理主任委員主持的東北亞最高 – 玉山北峰基地台啟用典禮，同時與NCC多位委員、內政部營建署玉山國家公園管理處處長、農委會林務局嘉義林區管理處處長、國立台灣大學實驗林管理處處長、交通部中央氣象局及其他電信同業代表等，在玉山國家公園塔塔加遊客中心共同見證。

因玉山北峰沒有電力及光纖，需自建太陽能電力系統及微波傳輸系統，為當中最艱鉅的挑戰，歷時7年多的努力終於竣工。玉山北峰基地台啟用後可提升玉山登頂沿線，包括登山口、主峰、北峰等重要據點的信號涵蓋，並改善玉山群峰、八通關古道及排雲山莊等5處避難所的通訊品質，不僅提供急難救助時迫切需要的手機定位與緊急聯絡，更可在第一時間收到災防告警細胞廣播訊息（CBS）及提供「112」緊急電話服務。此外，中華電信和玉山國家公園管理處針對玉山登頂路線及重要據點，預計設置行動通訊服務告示牌共250處。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信與其他電信業者協同合作，投入4千多萬元，動員逾2,000人次工程人員，以人力搬運方式，背扛逾20噸太陽能板等相關設備至玉山北峰，方能完成壯舉，充份展現中華電信落實企業社會責任的投入與用心。

台灣大哥大負責選址、行政程序申請、工程發包與施工協調等主要作業，完成全台海拔最高的行動通信基地台，台灣大哥大技術長郭宇泰也登上玉山慰勞辛苦的同仁們。此基地台使用的電力，將全數由自建太陽光電與儲能設施供應。

遠傳電信網路技術部執行副總饒仲華表示，為確保最佳的通訊品質，即便遭遇重大災變，遠傳全台待命的工程人員，經常與救難人員於第一時間抵達現場，這就是遠傳網路工程單位的專注與堅持。

NCC表示，將繼續執行「提高國家公園行動通信基礎建設普及率」及「強化防救災行動通訊基礎建置計畫」政策，協同電信業者共同研議建置基地台，以提升國家公園園區內通訊涵蓋範圍及穩定度，保護登山遊客及保育巡查人員生命財產之安全。