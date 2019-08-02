印尼爪哇島萬丹省（ Banten ）對出海域當地時間 2 日 晚上 7 時 3 分左右（台灣時間晚間 8 時），發生規模 7.4 強震，就連遠在 90 公里外的首都雅加達都搖動近 1 分鐘，觀光勝地峇里島也有震感。印尼當局在強震發生後，一度發出海嘯警報，呼籲沿岸民眾立刻前往高處避災，海嘯警報發布 2 小時後取消。

根據法新社報導，印尼氣象官員拉瑪特（ Rahmat Triyono ）受訪時表示，「有些地區可能受到海嘯的嚴重威脅，可能要面臨 3 公尺高的海嘯。」拉瑪特強調，「我們還在等候震後災損或傷亡的通報」。

印尼當局曾警告部分地區可能出現高達 3 公尺高的海嘯，在觀察海水情況穩定後，取消海嘯警報。震央所在的萬丹省班迪格蘭鎮（ Pandeglang ）至少有 22 間民房倒塌，不少人因擔心再有災情而留在戶外，就連在首都雅加達也有不少民眾走出街頭躲避。

印尼近年來地震不斷，蘇拉威西島 2018 年 9 月 28 日曾發生 7.5 級淺層地震，並引發大海嘯，導致至少 2200 人罹難、逾萬人受傷，另有超過 5000 人下落不明。