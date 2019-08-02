若川普政府讓最新的關稅威脅獲得落實，蘋果將是一大輸家。

Wedbush 證券公司分析師艾維斯 (Dan Ives) 在週五提供給投資人的報告中說，關稅可能讓 iPhone 明年在美國的銷售減少 600 至 800 萬支。這將讓蘋果在 2020 年的獲利減少 4%。

川普總統週四威脅，將對其餘尚未課徵關稅的 3000 億美元中國商品課徵關稅 10%。這些商品 — 包括筆記型電腦，智慧型手機與其他科技產品 — 將讓美國科技業受到重創。

「這項關稅讓蘋果烏雲籠罩，」艾維斯說。「蘋果顯然遭到華盛頓與北京的交火波及，」

他稱蘋果是貿易戰中的受害代表。

華爾街持續擔憂，貿易戰將大幅增加 iPhone 的成本。週四，蘋果股價下跌 2%，週五再下跌 1%。

儘管艾維斯相信，蘋果可藉由調整供應鏈，緩和部份關稅導致的成本上升，但此一過程速度緩慢。他說，若關稅情況蔓延，未來二年，蘋果可能將 5% 至 7% 的 iPhone 生產移往印度與越南。

但蘋果不會完全放棄中國。此外，iPhone 客戶將必須支付較高的價格，或延後購買，甚至改用其他品牌智慧型手機。

這項新關稅的開徵時機，讓蘋果措手不及。該公司甫公布第二季獲利優於預期，華爾街也樂見執行長庫克發布聲明稱蘋果透過降低 iPhone 價格，正快速扭轉在中國的業績。

艾維斯指出，蘋果開發中國客戶，目前正處於重要階段。貿易戰却於此時，出來卡關。

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