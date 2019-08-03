週五 (2 日) 中國新任常駐聯合國代表張軍表示，如果美中貿易戰開打，中國將會應戰，北京已準備好採取反制措施。

張軍表示，川普的行為不合理也不負責任，中國的立場非常清楚，若美方想談，中方就會談；若美方要開打，中方就會應戰。

張軍還暗示，美中關係緊張將會損害國際間解決北韓核問題的努力。他表示，我們很難想像一方面，美國正在尋求中國夥伴的合作，另一方面，又傷害夥伴的利益。

因應關稅戰升級 中國如何出招？華爾街分析師這樣看

中國向美國反制的選擇範圍，舉凡目前有：回敬報復性關稅、推出不可靠實體清單、談判拖字訣、大打稀土戰、降低採購美產品、能源與波音。

高盛亞洲宏觀研究和亞太區首席股權策略聯席主管 Timothy Moe 表示，隨著美國威脅加大關稅，中國可能會擴大刺激國內經濟。

中國官方數據顯示，中國今年上半年 GDP 增長 6.3%。Timothy Moe 表示，隨著海外不確定性的增加，中國將不得不支持其國內經濟實現 6% 至 6.5% 的增長目標。

ING 大中華區經濟學家 Iris Pang 週五發布一份報告中寫道，中國可能希望拖延與美國的關稅戰，考量到全面的貿易戰不太可能幫助川普在 2020 年大選中獲勝。

花旗分析師表示，預計北京將正式使用「等待」的策略，而不是屈服美方的要求。這意味著貨幣政策可能會變得更加寬鬆，而專注於基礎設施投資和提振農村消費的財政政策，將在支持經濟增長方面發揮更積極的作用。

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