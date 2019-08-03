▲買房雖然是現代人的一大話題，但租房同樣很重要的事情，有許多小細節要注意。（示意圖／翻攝 pixabay ）
▲買房雖然是現代人的一大話題，但租房同樣很重要的事情，有許多小細節要注意。（示意圖／翻攝 pixabay ）

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買房雖然是現代人的一大話題，但租房同樣很重要的事情，有許多小細節要注意。近日有一位網友在網路上大吐苦水，他剛搬新家就快被「抽油煙機」氣死，只要開伙味道就會瀰漫整間屋子，讓他不禁開始懷念上一間屋子的「渦輪變頻抽油煙機」，網友看完後大呼「天天吸油煙都沒食慾了」。

▲原 PO 更奉勸大家，「若租屋族有常在家中煮食，以後租屋一定要看清楚房東附的油煙機是哪一種的，不然就只能天天煮水煮餐或買外食了」。（示意圖／翻攝 pixabay ）
▲原 PO 更奉勸大家，「若租屋族有常在家中煮食，以後租屋一定要看清楚房東附的油煙機是哪一種的，不然就只能天天煮水煮餐或買外食了」。（示意圖／翻攝 pixabay ）

這位網友在網路論壇《 mobile01 》PO 出一篇「租屋處的油煙味快逼死我」表示，從搬到新租屋處後，真的快被爛抽油煙機氣死，原 PO 指出，只是煮點小東西，也沒有煎肉或大火快炒之類「很油煙的菜」，油煙味就會從門口的廚房，一路飄到房子裡的每個角落。味道還飄到整個客廳都是，尤其沙發是布材質的「超級會吸味道」。原 PO 更奉勸大家，「若租屋族有常在家中煮食，以後租屋一定要看清楚房東附的油煙機是哪一種的，不然就只能天天煮水煮餐或買外食了」。

文末原 PO 念念不忘的說，「我真的好懷念上一間房子，房東附的渦輪變頻抽油煙機」，網友看完後紛紛留言表示「通常房東給的油煙機一般都不會好到哪去啊。自住的話一定要換掉，不然天天吸油煙都沒食慾了」、「『抽油煙機』還是要找機會跟房東談談會比較好喔」、「其實租房子跟住旅館一樣，花多少錢，有多少設備」、「自己換一台好的抽油煙機，搬走時帶走即可」。（編輯：王柏文）

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