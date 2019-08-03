香港特區政府因修訂《逃犯條例》引發軒然大波，社會嚴重分歧，從 6 月初至今，周周都有大規模示威活動，並造成警民流血衝突。面對香港政治局勢幾近失控，中國大陸官媒近來連番發表專文，痛批示者威是「激進份子」、「港獨人士」，意圖破壞香港秩序。今（ 3 ）日官媒《人民日報》海外版發表評論員文章指，堅決支持特區政府止暴制亂。

文章指，一段時間以來，香港一些激進分子實施的暴力活動不斷升級，嚴重衝擊香港法治及社會安寧，嚴重威脅香港市民生命財產安全，嚴重影響香港的國際形象和聲譽。香港當務之急是製止暴力、維護法治、恢復秩序。中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。

文章強調，有法必依、違法必究，是法治的核心要義。暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為標榜了什麼旗號而有所改變。中央堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子。香港當前事態依舊嚴重、情勢依舊嚴峻，反對派和激進分子為了一己之私利，內外勾連、顛倒黑白，正在發起新一波的抗爭活動，企圖衝擊政府管治、綁架市民利益、癱瘓經濟社會。

評論員又呼籲紛爭不息，影響的是香港繁榮穩定；暴力橫行，受害的是廣大市民利益。希望香港市民抵制反對派和激進分子的蠱惑煽動，共同聲討激進分子所作的惡、犯的罪，阻止他們踐踏法治、反中亂港的醜惡行徑，也希望香港社會盡快走出政治紛爭，盡速恢復秩序安寧，集中精力發展經濟、改善民生。