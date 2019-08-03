▲前中華民國總統陳水扁和台北市長柯文哲。 （示意圖／記者林柏年攝)
▲前中華民國總統陳水扁和台北市長柯文哲。 （示意圖／記者林柏年攝)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

台北市長柯文哲將在 8 月 6 日組建「台灣民眾黨」，為國內政壇投下震撼彈。而柯文哲宣布組黨的時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲也是 8 月 6 日生，組黨的目的是為了致敬蔣渭水。對此，前總統陳水扁就在臉書評論柯文哲創黨一事，並發豪語指出「柯市長一定參選 2020 總統，組黨後更會參選。『落跑市長』不差一個！」。

▲台北市長柯文哲宣布組織「台灣民眾黨」。（圖／陳明安攝）
▲台北市長柯文哲宣布組織「台灣民眾黨」。（圖／陳明安攝）

前中華民國總統陳水扁昨（ 2 ）日深夜在臉書上 PO 文表示，柯市長是醫生，不能因為蔣渭水也是醫生，又是同日生，就可以把「台灣新文化運動之父」蔣渭水在 92 年前所創立的台灣人第一個政黨，「台灣民眾黨」拿來私用。陳水扁更指出，將「台灣人第一個政黨黨名剽竊為自己的政治用途，難怪蔣渭水後代會群起而攻之！」。柯文哲 8 月 1 日在市府的組黨記者會致詞時說，2014 年他參選台北市長時，就提出一個口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」。這讓陳水扁質疑，「踐踏台灣文化也從台北開始嗎？」如此不尊重台灣歷史文化的公共財，更痛批「政治凌駕文化」。

▲陳水扁臉書全文。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
▲陳水扁臉書全文。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

陳水扁指出，柯文哲心腹、市府顧問蔡璧如透露，「落跑市長」這 4 個字就是柯遲遲未表態參選 2020 總統的最大心魔。蔡璧如又說，「柯是一個很特別的人，如果柯要參選就不會組黨，但如果不參選，為了延續白色力量，就會考慮組黨」。但陳水扁打死也不信，認為「柯市長一定參選 2020 總統，組黨後更會參選。『落跑市長』不差一個！」。網友看完阿扁的文章後紛紛表示「感覺就是專門仿冒盜取別人的『山寨板』的『民眾黨』」、「完蛋，時代力量真的被黃國昌終結」、「感覺跟台聯黨的命運差不多」、「為臺灣好，要用行動去保護他，不是為蔡英文，而是為台灣」。（編輯：王柏文）

相關文章

▲台北市長柯文哲出席108年度臺北市政府員工親子日活動開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.08.02）

組台民黨是歷史偶然？柯文哲：我連黨綱都還沒想好

鴻海前董事長郭台銘與台北市長柯文哲

巷仔內／郭台銘、柯文哲　合作機率有多高？

IMGP3615

名家論壇》李兆立／誰怕中國自由行禁令？

更多文章

▲最近「七夕情人節」就快到了，許多情侶們想必都在頭痛該送對方甚麼禮物，又或者是擔心對方「有沒有記得這個日子」。（圖／翻攝自 Dcard ）

內心小劇場崩毀！女友以為「七夕禮物」　結局萬人大爆笑

▲熱到爆的夏天當然要去海邊好好玩玩，還可以在沙灘上看到古銅色的肌肉帥哥或是身材姣好的比基尼正妹。（圖／翻攝自《 加藤軍台灣粉絲團 2.0 》）

眼睛吃冰！花蓮最美的風景　萬人大歪樓：騎車下面要穿好

▲買房雖然是現代人的一大話題，但租房同樣很重要的事情，有許多小細節要注意。（示意圖／翻攝 pixabay ）

搬新家快被氣死！內行人曝租房首看此「小細節」萬人大推