台北市長柯文哲將在 8 月 6 日組建「台灣民眾黨」，為國內政壇投下震撼彈。而柯文哲宣布組黨的時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲也是 8 月 6 日生，組黨的目的是為了致敬蔣渭水。對此，前總統陳水扁就在臉書評論柯文哲創黨一事，並發豪語指出「柯市長一定參選 2020 總統，組黨後更會參選。『落跑市長』不差一個！」。

前中華民國總統陳水扁昨（ 2 ）日深夜在臉書上 PO 文表示，柯市長是醫生，不能因為蔣渭水也是醫生，又是同日生，就可以把「台灣新文化運動之父」蔣渭水在 92 年前所創立的台灣人第一個政黨，「台灣民眾黨」拿來私用。陳水扁更指出，將「台灣人第一個政黨黨名剽竊為自己的政治用途，難怪蔣渭水後代會群起而攻之！」。柯文哲 8 月 1 日在市府的組黨記者會致詞時說，2014 年他參選台北市長時，就提出一個口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」。這讓陳水扁質疑，「踐踏台灣文化也從台北開始嗎？」如此不尊重台灣歷史文化的公共財，更痛批「政治凌駕文化」。

陳水扁指出，柯文哲心腹、市府顧問蔡璧如透露，「落跑市長」這 4 個字就是柯遲遲未表態參選 2020 總統的最大心魔。蔡璧如又說，「柯是一個很特別的人，如果柯要參選就不會組黨，但如果不參選，為了延續白色力量，就會考慮組黨」。但陳水扁打死也不信，認為「柯市長一定參選 2020 總統，組黨後更會參選。『落跑市長』不差一個！」。網友看完阿扁的文章後紛紛表示「感覺就是專門仿冒盜取別人的『山寨板』的『民眾黨』」、「完蛋，時代力量真的被黃國昌終結」、「感覺跟台聯黨的命運差不多」、「為臺灣好，要用行動去保護他，不是為蔡英文，而是為台灣」。（編輯：王柏文）