如果在情場上受到挫折，或許有些人會有「想不開」的念頭，這樣是非常不好的行為，任何問題都有轉圜的餘地。而近日在中國大陸有一位男子因為失戀了，所以想從住處大樓的窗戶一躍而下。警察到場後不斷勸阻卻都沒有效果，結果沒想到鄰居大媽「一句話」直接救回他，讓網友看了紛紛大呼「超現實」。





綜合陸媒報導，中國大陸南京市有一名體重重達 95 公斤的男子，因為他和他的初戀女友分手，因此想從高樓一躍而下，警方到場後才了解，原來這是這名男子第一次談戀愛，為了討好女友所以做了很多事情，但最終卻還是因為體重太重而被嫌棄，因為這樣，這名男子甚至有多次拿刀片自殘想挽回關係。而這次跳樓警方不斷安撫他「你這麼極端，會把人家女孩嚇跑的。」，但男子似乎死意已決，完全不理會警方的苦勸。





就在這時，鄰居阿姨聽聞狀況後也出來勸說，見男子依然講不聽，鄰居阿姨便直接嚴肅的說出一句「小伙子！你不要跳下去，跳下去我們樓盤就要降價了！」這句超現實的語句直接把緊張的氣氛緩解下來了，男子聽完後只能無奈走進大樓內，放棄輕生念頭。可見阿姨非常擔心自己房子會因為成為凶宅而受到影響，但阿姨這句話已經讓大量的網友笑翻了，即將發生的自殺案件，因為阿姨的智慧化解了。網友們紛紛留言表示「阿姨真是神助攻！」、「太過殘忍的理由了，不過真的是事實」、「小伙子：阿姨你說的這是人話嗎？」、「阿姨太可愛了吧」、「還好高房價救了他一命」、「這算暖新聞」、「有時間跳樓，幹嘛不趕快減肥」、「我要是你女友，也會覺得你是恐怖情人」。（編輯：王柏文）

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