備受民眾愛戴的泰國九世皇蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）在 3 年前逝世，泰國舉國悲痛哀悼，而接任皇位的十世皇瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）則一直被外界視為是「花花公子」，爭議不斷。現年 67 歲的他，今（2019）年五月時迎娶了第 4 任妻子，即現任泰國王后蘇提達（Suthida Tidjai），想不到沒過幾個月，他竟然又將 34 歲的「情婦」納做貴妃，硬是打破了泰國皇室 87 年來「一夫一妻制」的傳統。

綜合外國媒體報導，泰皇瓦吉拉隆功被外界評為是「喜愛美色」、「花花公子」，過去 3 段婚姻也都以離婚收場。今年 5 月，他正式迎娶了第 4 任妻子蘇提達為王后；41 歲的蘇提達曾經當過空服員，並在 2013 年加入了王室衛隊。不過才隔了幾個月，瓦吉拉隆功在 7 月 28 日歡慶 67 歲生日時，選擇在王后面前進行「灑水儀式」，正式將 34 歲「情婦」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）冊封為皇妃。

報導指出，詩妮娜曾經當任過泰國軍方護士，之後又在宮廷衛隊擔任少將。瓦吉拉隆功於冊封儀式上頒授 4 枚勳章給她，其中包括了象徵榮耀的特等白象勳章，讚揚她為宮廷衛隊所作出的貢獻。

事實上，泰國自 1932 年開始實行君主立憲制之後，歷任泰皇包括了拉瑪六世，七世與九世皆只有一位妻子，其中拉瑪八世則未娶妻。「拉瑪十世」瓦吉拉隆功硬是打破了 87 年來皇室的傳統，成為首位納妃的泰皇；由於泰國早已為明文規定的「一夫一妻制」國家，因此消息一傳出不免引發爭議。（編輯：王錫謙）