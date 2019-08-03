澎湖縣政府今（3）日利用假日展開拆除澎湖舊發電廠的作業，並先行封阻舊電廠的出入口，有反對該案的網友在臉書上直播號召民眾前往，不過到場聲援人數不多。

反對該案的民眾質疑，前縣府顧問郁國麟身兼文資審查委員及工地管理的負責人，未做利益迴避；郁國麟則提出當初開會9位文資委員，皆反對將只有30多年的建築物列為歷史建築。

澎湖縣政府趁著週末假期進入台電舊電廠施工，現場坐鎮的建設處城鄉發展科長陳韋成指出，該工程施作已經發出公告，管制是因為有陳抗的情資，為讓工程順利進行必要之措施。

被點名的土木技師郁國麟也說，拆除的台電機房是1983年建築的，根本不是百年電廠，也非文化資產，文資審議此案時他自動迴避，當時有10位委員出席，郁迴避後以9:0委員一致駁回列為歷史建築。

澎湖縣政府規劃由新生路貫通海埔路，開闢聯接道路，在隆貴公園及台電舊電廠分設2座停車場；澎湖縣議員陳慧玲調查，連結道路根本未與電廠內停車場相通，同時由於道路必須拆除舊電廠廠房，有民眾一直希望能保留舊電廠的建築物，讓澎湖人的共同回憶得以保存。

針對外界質疑，前縣府顧問郁國麟說明，他擔任都市計劃委員及文資委員時，這工程尚無预算編列，基本的工程規劃設計都沒有，他是國家通過考試的合法土木技師，工作權是受憲法保障的；至於胡亂指控的年輕人，要言之有物，千萬不可觸法。