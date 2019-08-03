大家知道美國殿堂級樂團Blondie（金髮美女）的主唱黛博拉荷莉（Debbie Harry）嗎？她是70年代最惹火的金髮女郎，一頭白金色亂髮以及不羈的搖滾叛逆造型，在當時根本就是性感尤物的化身，但萬萬沒想到，最近出自傳《Face It》（面對）的她，居然揭露令人無法想像的慘事。

現年已經74歲的黛博拉荷莉，在自傳中自爆曾被人強暴，多數傳媒認為那應該是70年代、她還沒有走紅之前發生的事。黛博拉回憶：「當時有一名持刀歹徒，闖進我在紐約的住所，並且把我和克里斯綑綁住。」克里斯史坦（Chris Stein）是她當時的男友兼團員。

接著她說：「之後這個歹徒看了一下周圍，發現沒有貴重的東西，於是就拿了幾把吉他和克里斯的相機，然後鬆開我的雙手，叫我脫掉褲子並強暴了我，之後他還叫我自己去沖澡。」黛博拉雖然有去報警，但相對於被強暴，她反而覺得吉他被搶走更心痛。

而且更慘的是，黛博拉荷莉還曾經被美國連環殺人犯泰德邦迪（Ted Bundy）綁架。她形容當時是被對方突然捉進車裡，但車子裡面的車窗是沒有把手的，幾乎被關得緊緊的，只剩下一點點的空隙，黛博拉想盡辦法用手伸進那點空隙想掰開車窗，而這個正在開車的殺人犯為了阻止她，反而讓車門被撞開，令黛博拉被拋出車外逃脫成功，後來她看到新聞才知道，綁架她的竟是殺死30名女子的泰德邦迪！