台灣人愛喝飲料出名，每天一杯手搖飲並不稀奇，遇到炎炎夏日很多人更是「照三餐」來一杯，清涼又解暑。日前一名男網友在臉書 PO 文分享自己的經歷；他表示，自己超愛喝「麥香紅茶」，從 7 歲開始至今一共喝了 24 年！他仔細算一算，自己花在麥香紅茶的錢恐怕超過 35 萬元，換算下來平均每天花費 40 元喝掉 4 瓶，讓許多網友看了紛紛為他擔心：「會得糖尿病吧？」而他也曝光自己近期的健康檢查結果，令許多人感到驚訝。

綜合媒體報導，一名男網友近日在臉書社團「爆廢公社」中 PO 文問道：「有人跟我ㄧ樣喜歡喝麥香紅（茶）嗎？」他透露，自己從小就特別喜歡喝麥香紅茶，從 7 歲開始便「一喝上癮」，喝到現在不知不覺已長達 24 年，讓他忍不住計算，自己一年花在這瓶小小的飲料 1 萬 4 千 5 百多元，換算下來等於平均一天喝掉 4 瓶 40 塊，驚人的數字讓他自己也坦言不可思議。

許多網友看了後則紛紛回應：「真的是 VVIP 無誤」、「對麥香紅好癡情」、「感覺已經當水在喝了吧？」、「我也愛麥香紅茶，但我無法每天喝」、「每天喝這麼多飲料好嗎？」、「我都喝開水，馬上省下 35 萬」、「你會得糖尿病吧？」

報導指出，針對許多網友為他的健康擔心，原 PO 也在留言中回應表示，自己在前 2 年有做過健康檢查，不僅沒有糖尿病，反而血糖還比較低，不過知道太常喝飲料對身體不好，目前已有打算戒了。（編輯：王錫謙）