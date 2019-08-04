夏季潮濕又悶熱，浴室、廁所容易出現異味，信義居家建議，盡量保持環境乾燥，並提供天然除臭法，包含小蘇打粉、橘皮、白醋，都是消除臭味的好幫手，讓洗澡、如廁也可是種享受。

討厭家裡浴廁的怪味道嗎？信義居家表示，可將一些小蘇打粉置於杯中，並滴幾滴精油，再放到浴室、廁所，就能達到除臭效果，並建議選擇茶樹、尤加利、薄荷等精油，不只擁有自然好氣味還能抗菌。

柑橘類果皮也是天然的除臭劑，可先把橘皮、柚子皮洗淨擦乾，散放在浴廁四處，就能除異味，也可將新鮮的檸檬切成片，乾燥後放入器皿中，置於浴廁內，即能防霉除異味；但要注意，柑橘類果皮最好不要直接置於陶瓷表面，以免造成印痕不容易去除。

因排水孔與馬桶是浴廁主要擾人的臭味來源，信義居家建議，平時排水管道就要勤加疏通清潔，可以在排水孔周圍撒上小蘇打粉，再以熱水讓粉末溶解流入排水孔，疏通堵塞並除臭，也可以將排水孔蓋改裝成可開關型的，阻隔異味。

馬桶則可利用白醋除臭，先在保特瓶裝入一些白醋，並於底部鑽幾個小孔，再將底部朝下，放入馬桶水箱內，這樣每次沖水都能帶走些白醋去沖洗馬桶內壁，有除臭及清潔雙重的效果。

除此，浴巾、小毛巾等容易吸濕受潮，最好不要囤放在浴室內，或者收到櫃子裡，防止霉味產生，而且盡量不要使用棉質腳踏墊，容易吸水，味道又不容易散去。