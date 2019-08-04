科技化時代，居家電器也日新月異，為能滿足各式電器的功用，住家插座也得隨之增加，才不會交疊多個擴充插座，或延長線仿如盤絲洞般交錯。建議裝潢時即注意配電箱的總用電量，依用電需求確認是否須增設電量，切記遵守「適當插座數量」、「隨手可得之處」及「符合使用高度」3原則，確保用電安全。

規劃適當的插座，避免使用延長線，不僅較美觀，用電也較安全。信義居家建議，民眾應先思考平常使用電器習慣，再規劃符合需求的插座數量，例如約1坪的衛浴空間，洗手檯及馬桶邊都各應至少安裝1組防水插座，方便免治馬桶、除霧鏡面、吹風機，甚至手機或行動載具充電。

開關設置除符合使用直覺外，也要配置在動線順暢的地方，信義居家表示，開關設置須對應到要控制的電器或燈具位置，例如最左邊的開關控制最左邊的電器或電燈，使用時才不會產生錯亂。至於燈具開關順序通常會從最重要的先設置，分別為主燈、天花間照、壁面間照、走廊等，且盡量將開關集中，做併排設計或整合在一個面板上。

最後，電源開關及插座高度也要符合使用習慣，信義居家表示，通常插座多設置在牆腳處，電源開關則最好設置在動線上，且距離地面約高120公分左右，約是成人肩膀以下、腰的高度以上，需注意應全部安裝在同一高度。

若是房間內的電燈開關，則可設計在入門處，或做二切式，另在床頭設計一開關，方便就寢時使用。信義居家提醒，若家中有坐輪椅的老人或小孩，其居住的空間如臥室或遊戲間，建議開關可以設計低一點。