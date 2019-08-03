▲美國德州一處沃爾瑪購物中心，當地時間 3 日上午驚傳槍擊，多人死傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國德州一處沃爾瑪購物中心，當地時間 3 日上午驚傳槍擊，多人死傷。（圖／美聯社／達志影像）

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美國德州艾爾帕索（ El Paso ）一處沃爾瑪（ WalMart ）賣場，當地時間 3 日上午驚傳槍擊事件！根據《美聯社》等外媒報導，一名 21 歲白種男子，在熙來攘往的購物中心，手持類似 AK47 步槍的武器掃射。目前至少有 19 人喪命， 40 人輕重傷，確切數字仍等待確認。

據了解，案發當時約有上千名顧客和百位員工在購物商場內，顧客中有許多人是採購返校用品的家長和小孩，多人中槍倒地，消費者慌奔逃，現場混亂。有目擊者表示，正要進入商場時，聽到至少10聲槍響，並看到一名老太太倒在地上，不確定是否中槍、傷勢如何。

案發後美國總統川普也在推文特上表示，來自艾爾帕索的報導「非常糟糕，許多人喪命」，並說「已與（德州）州長通話，保證聯邦政府會全力支援」，並對槍擊案予以譴責。

槍擊事件發生後，當地警方立即在推特上提醒民眾遠離該商場，並封鎖周邊區域。當地艾爾帕索大學醫學中心（ University Medical Center of El Paso ）主管表示，多人傷勢嚴重，部分傷患已被轉至不同醫院，至少 10 人傷勢嚴重。

事件發生後包括當地警方、州警、國土安全部以及邊境巡邏隊成員，皆已趕赴現場。目前，名為派翠克魯修斯（ Patrick Crusius ）的男子被逮捕，至於槍手行兇的動機及案件細節，目前正在調查當中。

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