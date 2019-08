美國德州艾爾帕索( El Paso )一處沃爾瑪( WalMart )賣場,當地時間 3 日上午驚傳槍擊事件!根據《美聯社》等外媒報導,一名 21 歲白種男子,在熙來攘往的購物中心,手持類似 AK47 步槍的武器掃射。目前至少有 19 人喪命, 40 人輕重傷,確切數字仍等待確認。

據了解,案發當時約有上千名顧客和百位員工在購物商場內,顧客中有許多人是採購返校用品的家長和小孩,多人中槍倒地,消費者慌奔逃,現場混亂。有目擊者表示,正要進入商場時,聽到至少10聲槍響,並看到一名老太太倒在地上,不確定是否中槍、傷勢如何。

案發後美國總統川普也在推文特上表示,來自艾爾帕索的報導「非常糟糕,許多人喪命」,並說「已與(德州)州長通話,保證聯邦政府會全力支援」,並對槍擊案予以譴責。

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

