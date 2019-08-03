勇士明星前鋒Draymond Green過去曾表示他下個合約不會打折扣，而且將尋求拿到一紙超級頂薪合約(指定老將條款)，不過最終事實剛好相反。根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，Green和他的團隊已經和勇士達成4年1億美元的續約協議，消息是由Klutch Sports經紀人Rich Paul所透漏。

Green在2015年和球團簽下5年8500萬美元的長約，之後勇士完成4年3冠的偉業，他的身價也跟著水漲船高。去年夏天勇士曾給出3年7200萬美元的續約合約，但他選擇拒絕，外界普遍認為他可能會爭取在下個賽季打出好成績、以獲得明年簽下超級頂薪的資格。

令人訝異的是，Green最終只和勇士簽下了4年9966萬美元的合約，因為在今年提前續約，他首年薪水最多只會有上一年的120%。而如果是在明年簽約，那他最多可以拿到5年2.04億美元(每年約3900萬美元)的價碼。就算和其他球隊重新簽約，他也有機會能獲得4年1.51億美元的合約。

另外，如果他下個賽季可以入選最佳陣容，或贏得年度最佳防守球員以及MVP等級的獎項，那麼他就滿足了簽下超級頂薪的資格，屆時他將可以爭取5年2.38億美元(年薪約4600萬美元)的合約。Green有機會拿到更高的薪水，但他最終選擇留在金州，這也確保了勇士在未來幾年仍是一支強大的球隊。

不過Green選擇用較低的價碼留下，也不全然只是為了革命情誼和忠誠，他已經29歲了，老化在他身上所起的作用，會遠比Stephen Curry和Klay Thompson更早到來，上個賽季他在例行賽狀態很差，完全對三分球失去了信心，直到季後賽才重新找回該有的身手，但也導致Kevin Durant過早的被消耗。

儘管Green能換防多個位置、能夠傳球、擁有出色的球商，這些能力讓他成為一名能打大賽的全能型選手，但不可否認的是從現在開始他會退化。這可能是為什麼他和團隊選擇了一個相對較安全的簽約。

明年夏天Green本有機會成為僅次於Anthony Davis之外、第2搶手的自由球員，他是一個完美的爭冠拼圖球員。他的經紀人是以球員利益為第一優先的Rich Paul，如果他投身市場，將會給勇士帶來非常大的薪資壓力，他們甚至可能會放棄他。

但如今Green退了一步，提前在今年搞定合約問題，也讓勇士鬆了一口氣，雙方未來能把更多心力放在如何將球隊變得更好。

