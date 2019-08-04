美國隊今年世界盃徵召不利，大多數球員寧願花更多時間準備新賽季，而不是為國家效力。不過對於希臘出身的「字母哥」Giannis Antetokounmpo來說，他對於為祖國帶回金牌顯得勢在必得，甚至願意拿自己的年度MVP獎來換。

「我願意用自己的MVP換今夏男籃世界盃的金牌，當為祖國出戰的時候，我總是感覺到一些特殊的東西，當比賽開始，聽著國歌，那種心情無法描述。」Antetokounmpo受訪時說道，「這是一種特別棒的經歷，我每次都會像第一次為國出戰時那樣驕傲，跟隨國家隊贏球的感覺特別棒，我之前說過了，只要我像今夏這樣是健康的，我會一直為國出戰。」

而對於這名公鹿的全明星來說，參加國家隊還有別的意義，那就是他能和自己的兄弟一同在場奮戰。他的哥哥Thanasis Antetokounmpo和弟弟Kostas Antetokounmpo確定會代表希臘出戰世界盃。

對此，Antetokounmpo表示他們3人能聚在一起打球，這是難以置信的。「我們非常努力才走到這一步、才做到這些事，這就是我知道我們的母親會驕傲的原因，還有我們的父親，我確定他正在天堂看著我們。」

本屆世界盃上，希臘和巴西、紐西蘭及蒙特內哥羅非在同一組。

