許多人上班之前一定要喝杯咖啡提提神，或是在熬夜的時候，咖啡也是陪伴的小物，不但能提高工作效率，還能驅走些許想睡的感覺。但近日有一位網友在網路上表示，最近辦公室的咖啡似乎使用量過大，因此老闆想出一個「猛招」來節約，沒想到方法竟然奏效，而此法讓網友看到後紛紛大呼「原來該公司老闆口味這麼重」。

有網友在臉書社團《爆廢公社》PO 出一篇文章表示「辦公室員工咖啡喝太兇了，老闆只好換了這新款咖啡機，果然用量減少 50% 以上」，更附上咖啡機調製飲品的影片，畫面中可以看到，咖啡機上有一個相撲選手的圖案，而咖啡機飲料出口的位置，正好就在相撲選手的屁股那邊，導致讓咖啡流出時，看起來就像是「相撲選手拉肚子的產物」。而網友將這畫面 PO 上臉書後，引起大量網友反彈「超噁心」。





許多網友紛紛正反兩面的留言表示「沒胃口了」、「不愧是老闆能屈能伸！愛屎尿咖啡」、「靠腰！剛才想說要去買杯咖啡」、「哈哈！泡個咖啡大家都知道，這個厲害」、「老闆好心機！不提供就好啦，不用這樣吧」、「原來該公司老闆口味這麼重」、「老闆大手筆阿！買了比麝香貓咖啡更厲害的相撲咖啡啊，這公司員工真幸福，哈哈」、「這咖啡也太有味道了！誰敢喝阿」。（編輯：王柏文）