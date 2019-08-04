YouTuber 蔡阿嘎近期推出一系列「性愛小學堂」單元，最新一集特別邀請到身高僅 150 公分，卻有著雄偉 G 罩杯的「巨乳小隻馬」AV 女優園田美櫻，準備和大頭佛一起來破解許多坊間流傳的「大胸部傳說」究竟是真是假。

首先，最常被人們提到的大胸部傳說就是「大到讓人無法一手掌握」，這是真的嗎？就讓身為女性的大頭佛親自動手測量，先用一隻手確定抓不太住，改成單手抓住單邊，也無法掌握，就算用雙手下去抓也還差一點點，大頭佛不禁驚喊：「會掉出來，我抓不住！」可見無法一手掌握的傳說為真。

再來則是「跑步時，大胸部晃動的速度是否比腳步還快？」蔡阿嘎準備了 2 個專業計步器，分別放在園田的腳上與胸口，並要求她進行 10 秒的跑跳，最後答案揭曉，腳步一共 17 次，而胸部彈跳則是多了 2 下。

接著是要應證「大胸部是否很難坐姿體前彎」？此時小胸代表大頭佛出馬和園田 PK，最後大頭佛得到的數據為 34，甚至做到差點「閃到腰」，而園田得到的數據為 37。蔡阿嘎表示，結果證實了坐姿體前彎與人體的柔軟度比較有關係，大胸部並不會造成妨礙。

此外，「大胸部的人真的看不到自己的肚臍嗎？」為了驗證這項傳說，攝影師從園田的背後拍攝「上帝視角」，驚見眼前一片美胸景色，不過確實看不到自己的肚臍。

至於「大胸部是否比較方便藏私房錢」？園田預先將許多紙鈔藏在胸部各個角落，蔡阿嘎目測藏的金額頂多 400 元，豈料最後園田不斷從「事業線」、胸部左右兩側掏出百元、千元紙鈔，加一加竟然塞滿了 15 張鈔票，實在驚人！

日本之前曾流行過「不用手拿喝飲料」，讓人好奇大胸部是否真的可以完全不靠手拿，就能喝飲料、吃餅乾？園田不僅示範如何「夾緊」捲心酥，就連大杯的珍奶也毫無難度的夾住，完全不用靠手，只要低頭就能喝到。

影片的最後，蔡阿嘎也請園田把胸部「放」到秤上，測量看看所謂的 G cup 到底有多重，結果竟然重達 1.2 公斤，嚇壞眾人。為了親自體驗胸前背著 1.2 公斤「龐然大物」是什麼感覺，蔡阿嘎拿了 2 串香蕉掛上脖子，結果一掛就讓他忍不住哀叫：「這樣腰很酸耶！」不由得衷心佩服胸前偉大的女性們，喊道：「G 以上都是國寶！」（編輯：王錫謙）