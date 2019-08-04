日本偶像團體「AKB48」第一代 Team K 成員成瀨理沙，過去靠著純真可愛的外表吸引許多粉絲支持，卻在 2013 年改名為逢坂春菜，無預警下海當起 AV 女優。雖然是打著偶像歌手下海的招牌，不過她的 AV 處女作卻遭批是「史上最爛」，讓她決定在前（2017）年引退；到了今（2019）年她又再度捲土重來，不過卻被網友狠批：「臉蛋太過豐腴、激似大媽！」有網友甚至發現她的 IG 和推特（Twitter）都默默消失，疑似是被經紀公司掃地出門，復出之路雪上加霜。

25 歲的 AV 女優成瀨理沙，2013 年改名為逢坂春菜正式進軍 AV 界，然而 60 分鐘的處女作卻引發劣評，業界專業人士與觀眾們紛紛批評她：「脫衣速度太慢」、「缺少實戰經驗」等，導致作品十分難看，甚至痛批是：「史上最爛的 AV！」讓她選擇在 2017 年黯然引退，不過近來又復出拍片，卻被網友發現她外型豐腴了不少，被狠虧：「激似大媽！」

綜合媒體報導，網友們發現，原本風光復出的逢坂春菜，前一陣子卻又突然消聲匿跡，不管是推特還是個人粉絲團、IG 等帳號通通不見了，接著則再以「なるてゃん」的名稱現身。對此，「AV 達人」一劍浣春秋則分析：「能讓一個 AV 女優捨棄原來的藝名只有 2 個原因，一個是她不玩了，不想再扮演 AV 女優這角色，另一個就和事務所關係破裂，藝名不能用了！」

報導指出，一劍浣春秋也提出建議，表示目前 163 公分、59 公斤的逢坂春菜實在太過「肉感」，應該試著減肥；他也指出，雖然不確定逢坂春菜是否真的離開了原本的經紀公司，但既然再度復出，日後應該仍能看到她的作品，粉絲們無須太過擔心。（編輯：王錫謙）