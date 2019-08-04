許多流行歌曲不管當下再怎麼轟動，熱度都會隨著時間漸漸淡去，2012 年韓國歌手 PSY 一首《江南 Style》（Gangnam Style）紅遍全世界，靠著洗腦的旋律與有趣的「騎馬舞」，吸引全球網友爭相模仿。近來就有一名 20 多歲的網友回憶起當時「盛況」，表示當年「讀國小的時候這首歌紅到爆！」不管走到哪都有人在播放，然而如今的年輕人卻有很多不太知道，令他不禁感嘆：「完全是時代的眼淚啊！江南大叔有多紅，只有經過那個時代的人才懂！」

一名網友 2 日在 PTT 上以「國小最紅的神曲-《江南 Style》的八卦？」為題 PO 文，表示讀國小的時候一首《江南 Style》紅到爆炸，「不管是運動會、朝會升旗、打掃時間，甚至校外教學的遊覽車都要放這首歌，配合當初的騎馬舞真的很經典！」

原 PO 回憶，當時國小下課班上男生都在教室後面模仿「騎馬舞」，「我下課時表演騎馬舞每次都逗得班上女生哈哈大笑，也是我一生最受女生歡迎的時光了ＱＱ…」「運動會時大會歌也是這首江南 STYLE，我們全班跳這首趣味競賽還拿了全校第一名。」不過他也感嘆：「今天跟幾個國中屁孩聊天他們好像都不知道這首神曲了…完全是時代的眼淚啊！江南大叔有多紅只有經過那個時代的人才懂！」

沒想到 PO 文一出，釣出了許多更加「年長」的網友們留言：「好年輕…」、「也才 7 年前而已，是在懷舊什麼」、「國小…時間過這麼快了嗎？」、「我小學的時候紅的是林俊傑的江南」、「小學神曲明明是張惠妹的bad boy」、「小學？太殘忍了…」、「江南 style 是時代的眼淚？你叫上面的叔叔阿姨們如何是好？」（編輯：王錫謙）