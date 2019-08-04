香港八零年代末期、九零年代初期的「殭屍片」系列紅遍全球華人圈，許多人小時候都看過「殭屍道長」林正英的抓鬼系列，直到今天電影台都還常常重播。其中有一名經常在這系列電影中扮演「小殭屍」的童星何健威，可愛的扮相十分討喜，而外界也十分看好他的發展，豈料後來他卻突然消失在螢光幕前，據說連工作人員都不知道他去哪了；後來更不斷傳出他當時因為拍了太多殭屍片，竟然「中邪」而不得不離開演藝圈。

綜合媒體報導，港星林正英曾因拍攝殭屍系列電影走紅，1997 年他不幸因肝癌病逝，後來這段殭屍片的黃金年代也隨之告終。許多觀眾想起這一系列電影仍是津津樂道，包括多位演員如錢小豪、陳友、吳耀漢等人，後來都仍有作品，唯獨其中飾演可愛「小殭屍」的童星何健威，卻在拍了幾部片之後，突然消失在螢光幕前。

報導指出，據了解，有許多粉絲想要了解何健威後來的發展如何，於是跑到公司去詢問，沒想到工作人員對於他的行蹤閉口不談，詭異的情況令粉絲們感到十分疑惑。後來網路上更傳出，因為何健威時常在電影裡頭扮演殭屍，導致他最後「中邪」了，不得已才會消失在螢光幕前長達 20 多年。

不過事實上，這些都是子虛烏有的傳聞。何健威曾在 3 年前接受媒體訪問，1980 年出生的他，長大後從事消防員的工作，不僅結婚了還生了 2 個孩子，生活過得十分幸福美滿。對於還有觀眾記得他曾在小時候扮演過「小殭屍」，他感到既驚又喜。何健威解釋，自己當初之所以選擇不再接戲，是因為年紀已經不適合演「小殭屍」了，加上轉型不太容易，乾脆選擇退出演藝圈。（編輯：王錫謙）