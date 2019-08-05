在台灣說起布袋戲，不僅是許多四、五、六年級生的共同回憶，也會立刻會想到「霹靂布袋戲」。走過30多年歷史的霹靂，目前黃家第五代黃亮勛、黃政嘉兄妹倆正在接班的路上，因應世代的變遷，年輕一代接班自然面臨許多考驗，兩人在傳統文化傳承與創新之間不斷碰撞，歷經低潮過後，如今被國際影音平台Netflix認可，將改編過後的《刀說異數》正式上架，還配上英文字幕，就是希望讓更多人看見，進而喜歡上布袋戲，做到真正的傳承之餘，也更加創新。

現任霹靂國際多媒體副總經理的黃亮勛，與身為霹靂品牌總監的黃政嘉，兩人從小耳濡目染，對布袋戲一點也不陌生，接班對他們來說既是家族使命、也是一種榮耀，但緊接而來的壓力與負荷，曾讓兩人失眠、痛哭，在傳統文化的傳承，與品牌創新轉型之間，兩人一路走來有許多挫折。

黃亮勛坦言，壓力很大，所有人的情緒最後都回到他這裡，但是當壓力變成常態，久了也就習慣了，看到霹靂往期望的方向發展、同事也開始有成就感，就越來越站得住腳。黃政嘉則提到，大家做了30年其實有一段倦怠期，最在意的就是到底會不會被看見，現在的霹靂好像將要「破繭而出」，但又因為過去的成功經驗已經來到極致，所以即使有信心，卻覺得有點手腳施展不開的感覺。

說起布袋戲對於文化傳承的意義，黃亮勛毫不質疑地說：「布袋戲一定是跨文化的！」就像小時候男生拿到機器人玩具，女生拿到布娃娃扮家家酒，就會開始賦予沒有生命的東西生命，甚至給予意義，這就是一種文化藝術形式，裡面承載了許多人的想法。

黃政嘉也指出，布袋戲有很多空間是可以自己想像的，「因為『偶』是沒有表情的，透過音樂、背景與台詞的襯托，每個人都會去想像這個『偶』，現在是什麼情緒？是什麼想法？會投射自己的情感在裡面，和劇中角色共存，甚至會去補足、去想像，這就是布袋戲不可取代的地方！」她認為，這跟看韓劇不一樣，韓星在這個劇演完，下部劇又是不一樣的角色，「看完《鬼怪》後，就再也找不到可以替代《鬼怪》的作品，孔劉也無法延續鬼怪的生命，因為劇就在這邊停了，布袋戲卻不一樣，這個角色就是這個角色，他永遠都在那裡。」

黃亮勛從不覺得布袋戲是夕陽產業，兄妹倆齊心協力地帶著霹靂創新、轉型。「我們一直認定布袋戲是獨特的傳統文化，也可以是國際化的商品，所以雖然有壓力，但是熱情沒有減，只有更多。」即使大家都對於霹靂這個30多年老品牌有很多根深蒂固的形象，許多人甚至直覺「這是上一代的東西」，但霹靂不斷與時俱進，尋找新的概念、新的內容，都還是年輕人喜歡的，就像是 《東離劍遊紀》就成功引起很多沒看布袋戲的人的關注。

對於《刀說異數》上架到Netflix，兄妹倆人覺得欣慰，雖說劇情內容不是新的，但對霹靂布袋戲來說，也算是新的里程碑，因為他們不僅打破過去的配音方式，採用多人台語配音，更有別於過去長篇的形式，將影片製作成可以一集一集獨立看的精緻短劇，符合Netflix國際受眾的收視習慣，即使中途才看也不會看不懂劇情，非常適合給沒看過霹靂的人看，也期望透過與Netflix的合作，可以讓布袋戲繼續被傳承，霹靂的努力持續被看見。