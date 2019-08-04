本週操盤筆記 (0805-0809)

1. 澳洲央行 8 月利率會議：

週二 (6 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 8 月利率會議，市場預期，澳洲央行將維持利率在歷史低點 1.00% 不變，但澳洲央行可能釋放更多的寬鬆預期，進一步引導市場通膨預期走高。

據 7 月澳洲央行利率會議紀要顯示，澳洲央行對通膨預期、薪資成長、勞動力市場閒置產能等，表達了充分憂慮，澳洲央行在 7 月會議紀要強調，若市場有必要，澳洲央行將再調整利率政策，以支持經濟的可持續性，並實現通膨目標。

西太平洋銀行 (Westpac) 經濟學家 Bill Evans 即預測，澳洲央行將在 10 月再度降息，以提振該國的經濟成長。

2. 中國進出口：

本週三 (7 日) 或週四 (8 日) 中國將公布 7 月進出口數據，以美元計價來看，市場預期中國 7 月出口年增率，將比 6 月數據小幅改善，但估計進口年增率則將比 6 月進一步衰退。

值得注意的是，美國已在上週宣布將於 9 月 1 日，針對中國輸美 3000 億美元商品清單增課 10% 關稅，本週值得關注中國官方是否針對美國輸陸商品，提出反制的加稅措施。

3. 紐西蘭央行 8 月利率會議：

週三 (7 日) 紐西蘭央行 (RBNZ) 將召開 8 月利率會議，市場預期，紐西蘭央行將降息一碼，將基準利率自 1.50% 降至 1.25%，紐西蘭央行此前 5 月已降息過一碼，該行當時表示，主因通膨低迷和經濟減速故宣布降息。

市場經濟學家認為，由於美中貿易戰導致中國經濟成長嚴重放緩，故拖累了一眾過去與中國貿易高度緊密之經濟體，其中即包括紐西蘭，中國是紐西蘭最大的單一出口市場。

目前市場預期，紐西蘭央行除了在 8 月降息一碼至 1.25% 以外，估計 11 月仍會再降息至 1.00%，之後該行即可能維持利率不變至 2020 年底再升息。

4. 美股財報週持續：

本週美股企業持續發布財報，包括道瓊成份股迪士尼 (DIS-US)、半導體設備商科磊 (KLAC-US)、半導體設備商亞舍立 (ACLS-US) 等公司。

市場高度關注半導體設備廠科磊與亞舍立財報，因今年來半導體產業受到貿易戰帶來的不確定增加，導致市場需求放緩、景氣較為低迷，故市場高度關注科磊、亞舍立的財測展望。

據國際半導體產業協會 (SEMI) 7 月份公布的 Q2 全球晶圓廠預測報告，SEMI 下修今、明年全球晶圓廠設備支出成長率，今年預估由原先下滑 14%，進一步擴大為下滑 19% 至 484 億美元，明年成長率則由原先 27%，下修至 20% 至 584 億美元，雖有反彈，但仍較 2018 年的投資金額減少 20 億美元。

本週操盤筆記 (0805-0809)

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