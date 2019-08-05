開早餐店到底好賺嗎？日前有網友就在 PTT 表示，最近跟某位早餐店老闆聊天，對方透露，自己只要忙一個早上就可以淨賺 5000 至 10000 元，但前提是要全年無休，讓他瞬間超心動，直言「如果我周休二日，一個月也是超過十萬耶！大家覺得呢？」有行家見狀則立刻打臉，揭露殘忍現實。

原 PO 在 PTT 閒聊版表示，最近跟一位早餐店的老闆聊天，他說他一天裡只要忙一個早上就可以淨賺 5000 至 10000，且還不用課稅，所以他幾乎 365 天都沒休息，一年下來能賺上不少。

而對於這番說詞，原 PO 不禁直言「他對年輕世代一個月領 22K 頗有微詞，連他 50 多都還是能做啊！聽完我都心動了，如果我周休二日，一個月也是超過十萬耶！大家覺得呢？」

貼文一出，立刻引發熱論，大家紛紛留言「一個月超過 2X 萬的話要課稅，不然是逃漏稅」、「我認識的早餐店，怎麼一個月只能淨賺六、七萬…」「店要有固定人潮吧！」「我只覺得做早餐店記憶力要超強！很多客人講一長串沒在畫單子，老闆還是都做得出來」、「做早餐真的沒那麼好賺…能賺還要看你有沒有辦法適應那種生活」、「家裡有資源的朋友開早餐店，累的要死，但好賺是真的」、「店面自己的就會很好賺」、「我認識的都賠」。

另還有內行人直指，「我家做早餐的，賣的東西很簡單，我爸媽每天 3 點起床，中午 12 點全部整理完畢，吃完午餐後大概1、2點左右開始備料，弄到 3 點後午睡，睡到 7 點準備晚餐，日復一日，你覺得輕鬆嗎？」「最好是一天能賺這麼多啦，基本上生意很好，一個月淨賺 11~13 萬，老闆就喊快累死了，那還是好幾年前，沒油電雙漲，原物料成本沒這麼重的時候，後來景氣不好，一堆人失業的也跑來開早餐店，早餐店越開越多，倒的也多，加入成本漲、人工漲，員工流動率又高，年輕人不愛做這個，現在一個月能淨賺 6~8 萬就算很不錯了，最好是每天賺 5000~1 萬咧」。（編輯：許苡晴）