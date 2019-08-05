許多人到日本遊玩時，不免會嘗試喝杯清酒，而日本各地清酒風味也不盡相同，究竟該怎麼喝才比較對味呢？有網友就在 PTT 發問，結果竟調出一名老司機解答，傳授超專業喝法，讓眾網友看後全都拍案叫絕。

原 PO 在 PTT 發文表示，自己很喜歡日本文化，近日開始喝清酒，他的吳姓友人跟他說「清酒，溫的最好喝」，但另名魏姓女友人則認為「清酒，冰的才好喝」，這讓他相當好奇，直問「清酒到底要怎麼喝呢？」

問題曝光，意外引來一名內行人回文，他首先指出，日本酒依照精米步合為主的劃分，分成 （純米）大吟釀、（純米）吟釀 （以上大多數喝冷酒）； 特別純米酒、特別本釀造 （以上常溫居多，熱飲也可，微加熱儘可能別太高溫）；純米酒本釀造（以上大多熱飲比較出色）；而普通酒則是建議喝熱的。

他接著提出 4 點教學，首先，看背標的「酸度」、「氨基酸度」來決定，通常酸度超過 1.5 的熱酒表現會很出色，溫度帶從 30-45 度之間韻味呈現得多采多姿，搭配適當的下酒菜，那迷人的質感，讓人欲罷不能。而氨基酸度，現在標示的日本酒很少了，但是一個很棒的指標，氨基酸度月高的日本酒代表有越肥厚的酒體，因此在加熱時，能夠將香氣延展得比較立體。

其次，若你能辨別基礎的日本酒香氣時，一聞之下若有聞到「米以外的味道」，如桃子、蜜瓜、鳳梨、香蕉等風味時，那麼這瓶酒通常冷酒出色；若看到瓶身上面標註的「精米步合」小於等於 50％ 以下的話，那麼需要把酒冰得更低溫一點，你會發現，10 度、5 度以下時的表現更加不同。

再者，也可透過製造方式決定，若在標籤上看到「山廢」、「moto」大部分也適合喝熱酒，少數例外（例外品牌：秋田縣的新政）。最後，可以看殺菌次數來決定，「儲藏前後都無殺菌的生酒」：大部分的「生酒」，因為裡面還有活的酵母菌，因此不適合熱酒，勉強去熱，會有臭臭的味道。「儲藏前殺菌、儲藏後不殺菌的生詰酒」：比較少看到，一般習慣偏向喝冷酒。「儲藏前不殺菌、儲藏後殺菌的生儲藏酒」：有很多廉價酒都是這個類型，一般常溫或熱飲比較好喝。至於「儲藏前後都殺菌的」：一般特定名稱酒，回歸方式 1、2、3 點判斷。

此外，該網友更提及，關於熱酒的三件事：1.紙盒清酒，學名叫做「普通酒」，也叫做「三增酒」，是二次世界大戰時被發明出來，解決原料米不足困境的一種手段，因為太難入喉了，所以多半熱著喝。2.台灣不夠冷，熱酒推廣不起來。3.加熱清酒請勿使用微波爐，什麼好酒都會只剩下酒精味…（編輯：許苡晴）