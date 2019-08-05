香港反對修訂《逃犯條例》人士今（ 5 ）日發起罷工、罷市及罷學「大三罷」行動，導致航空及地鐵交通運輸幾乎停擺。受罷工影響，市場瀰漫不安氣氛，港股開盤隨即重挫。而有抗議民眾於今（5）日凌晨時在天水圍警署被警方強制驅離，有一名女子更被港警惡狠狠地抬起，導致「下體暴露」出來，讓網友看了紛紛大呼「公平正義何在」。

有網友今日在臉書社團《香港突發事故報料區》中 PO 出一張相片表示，於今日凌晨 5 點左右，大量市民包圍天水圍警署，而警方採取強制驅離和拘捕市民。結果從相片中可以看到，一名少女被一群大量的港警抬起，抬起的動作完全不顧慮少女是否穿著裙子，導致那名少女「下體暴露」出來。而這張相片讓原 PO 和大量網友非常不滿，原 PO 更說「都已經放催淚彈、打路人，現在又這樣對付一個女孩子，公平正義何在」，而香港警方則表示「當時女子穿裙子，掙扎太激烈，才會有這種畫面，事實可能不是鏡頭所呈現的」。

其他網友更紛紛留言表示「沒有離譜，只有更離譜」、「港警不得好死！」、「人神共憤，無法理解他們這樣做的原因」、「侮辱女性，人渣」、「這是不是想搞強姦？」、「有牌流氓！所謂的專業呢？女警呢」、「要反告警察，保障女性」。（編輯：王柏文）