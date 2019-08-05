台灣每4位男性中，就有1位過重或肥胖；每5位女性中，就有1位過重或肥胖；而與腹部肥胖相關的代謝症候群，也有30%盛行率 。但在這些發胖人口中，家人都給予什麼樣的幫助？千禧之愛健康基金會今發表「台灣家庭健康管理認知與行為」調查，發現一有趣現象，對跟身材有關的健康問題，家庭成員間喜歡用揶揄或嘲諷的方式表達，有超過一半約56%受訪者表示曾因身材遭到家人酸言酸語。千禧之愛健康基金會蔡克嵩董事長指出，其實健康可以用「尺」量，家人之間互量表達關心或者互相叮嚀標準數字給予激勵，都會比嘮叨或調侃更有效。

酸言酸語大公開：「死胖子」、「肥豬」成榜首，「腰圍」受最多嘲諷

這份調查還發現，有超過一半的受訪者在變胖時被說是「死胖子」、「肥豬」、「大屁股」、「懷孕幾個月了？」，且一旦被認定身材已胖，家人也會以「還敢吃？」、「也不照照鏡子」來調侃對方的發福。但因家人大多只出一張嘴，後續也沒更積極的關懷如一起運動、陪同諮詢或就醫，因此即使知道自己身材走樣或可能造成健康問題，近6成受訪者肥胖並沒有改善。而上述嘲諷中，有7成3受訪者指出「腰部」是最容易受到言語攻擊的發胖部位，但即便如此7成5的受訪者仍會以「量體重」來衡量身材，不然就是藉由衣服尺寸來注意身形，例如「褲頭變緊」才警覺變胖，僅有不到1成5的受訪者會選擇「量腰圍」，顯示民眾對於體重或BMI無法完整呈現健康危害更嚴重的腹部肥胖觀念還是很薄弱。千禧之愛健康基金會董事、成大醫院家庭醫學部吳至行醫師就指出，以褲子評估腰圍並不準確，因褲頭位置較低，且衣物布料具有彈性，會造成誤差，通常發現褲子穿不上大多已太遲了，建議還是定期量腰，加上牢記健康腰圍標準–女性不超過80公分、男性不超過90公分，才是掌握健康體態的不二法門。

健康新三圍，追求「小腰臀」，用「尺」取代酸話，量出健康

吳至行醫師進一步表示，其實大家都理解酸話的背後是關心，但有時家人之間就是說不出體貼的好話，這時候用量的其實更能表達愛意或關懷。尤其腰圍已不單單是身材的問題，更是「與三高的距離」，腰圍越大等於內臟脂肪囤積過多，罹患代謝症候群的風險越高，這也是千禧之愛健康基金會長期疾呼國人牢記「腰圍八九十、健康常維持」口號的原因。此外，除了腰圍，身體也還有其他健康指標可用尺量，記者會上他就提出「健康新三圍」–「腰圍」、「臀圍」、「小腿圍」概念。臀圍是因腰臀比女性大於或超過0.85、男性0.9者，表示脂肪多分佈於腹部，這裡的內臟脂肪會增加發炎反應，而提升罹患糖尿病、動脈硬化與心血管疾病風險 ，是比腰圍更嚴格的指數；而小腿圍則是老年可作為評估肌少症的指標。他也盼國人中壯年時務必自勉追求「小腰臀」以遠離代謝症候群與三高慢性病。