今 (5) 日人民幣重貶破「7」，貶幅逾 1%，市場猜測是否中國人行有意將人民幣貶值，以回應川普對中國加徵關稅的政策。中國人行召開記者會回應外界質疑指出，人民幣對一籃子貨幣仍是保持穩定和強勢，人民幣匯率是市場供需和國際匯市波動所決定。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣即時走勢

針對人民幣貶破「7」字頭，中國人行指出，受到單邊主義、貿易保護主義政策，及美國對中國加徵關稅預期等影響，使得今日人民幣對美元匯率有所貶值。

而人民幣升貶是市場常態，市場對於人民幣匯率「7」這個數字不必有太多想像。儘管近期人民幣對美元有所貶值，但從歷史角度來看，人民幣整體是呈現升值。

過去 20 年國際清算銀行計算的人民幣名義有效匯率和實際有效匯率均升值約 30%，人民幣對美元匯率則升值 20%，是國際主要貨幣中最強勢的貨幣。

而從今年初至 8 月 2 日，人民幣對美元匯率中間價貶值 0.53%，小於同期韓元、阿根廷比索、土耳其里拉等新興市場貨幣對美元匯率的貶幅，是新興市場貨幣中較為穩定的貨幣，且強於歐元、英鎊等國際準備貨幣。

至於人民幣貶破 7 的後勢發展，中國人行指出，人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內則是受到市場供需和美元走勢影響。

若從基本面來看，目前歐美等已開發國家貨幣政策轉向寬鬆，中國是全球主要經濟體中唯一的貨幣政策保持常態的國家，因此人民幣相對被低估，人民幣未來仍是有機會吸引全球資金的關注。

對於人民幣重貶後，企業和居民會出現何種影響？中國人行表示，不希望企業過多暴露在匯率風險中，贊同企業購買匯率避險產品以規避風險。

同時提醒市場，人民幣匯率既可能貶值，也可能升值，雙向浮動是常態，不僅是企業，即便更為專業的金融機構也難以預測匯率的走勢。



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