組黨前一天撿到槍？台北市長柯文哲今（ 5 ）日出席活動結束後，接受媒體訪問，談及桃園機場第三航廈一在流標，社子島禁建案與大灣北段爭議時，怒嗆總統蔡英文「你沒貪污，可是你身邊的每個都貪污啊！」消息曝光後，網路上討論度直接破表。

針對柯文哲前一天在臉書上的 PO 文，暗指桃園機場第三航廈頻頻流標，是有政治力介入，遭民進黨立委鄭運鵬回擊，是因設計施工難度太高才流標外，並嗆柯「大巨蛋等五大弊案是什麼力介入？」

對此，柯文哲回應，第三航廈的問題跟北藝中心一模一樣，「那叫沒有財政紀律」，比方政府預算給 40 億，但設計公司圖畫出來就已經是 50 幾億才做得完，然後預算又沒編那麼多，就變成要追加預算，大工程蓋到一半倒閉，要善後又要花好幾億，因為糾紛、介面怎麼處理，痛批鄭運鵬「從事政治不要做到最後良心都不見」。

柯文哲說，這國家已經不需要指出問題、也不需要發現問題的人，只需要解決問題的人，像社子島禁建 40 幾年，如果不是像他這種個性的人，一定要把社子島解決掉，不可能一個地方禁建 49 年，明明就住 1 萬多人，怎麼禁建 49 年？睜眼說瞎話，要解決的啦。

最後，柯文哲強調「 2016 年 1 月 16 日，我是支持小英的，我怎麼不是？可是妳怎麼把國家搞成這樣子？妳沒有貪污，可是你旁邊的每個都貪污啊，不是嗎？」讓在場與會者相當吃驚，隨後並未解釋「貪污」其含義就離去。

消息曝光之後，紛紛在網路上引發轟動，網友紛紛留言「真的假的啦！柯文哲怎麼可能講這種話啊」、「明明才過半年，去年選舉的阿北在哪…」、「不可置信，阿北真的壞了」、「想選總統想瘋了是不是？說這話能聽嗎？」、「明天要組黨也不用這樣炒新聞吧！超扯」、「誰敢講這種話？之後柯文哲應該道歉道不完」、「我真的不敢相信耶！本來以為組黨已經超扯，這更扯！」（編輯：張嘉哲）