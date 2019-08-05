在貿易戰陰霾籠罩，加上香港大罷工，亞洲股匯市同步重挫，韓股、港股跌逾2%，台股今（5）日亦開低走低，並失守10500點，一度重摔130.79點，蘋概股更是重災區，終場台股收在10423.41點、仍大跌125.63點，跌幅1.19%，成交量新台幣1282.2億元。

美國總統川普表示將自9月1日起對3000億美元中國大陸進口商品加徵10%關稅，美股道瓊工業指數3日終場下跌98.41點，跌幅0.37%，收在26485.01點；標普500指數下跌21.51點，跌0.73%，收在2932.05點；那斯達克指數更下跌了107.047點，跌幅1.32%，收在8004.074點。

亞洲主要股市也是哀鴻遍野，受到日韓貿易戰衝墼，韓股跌逾2%，港股也在返送中大罷工影響下，一度重挫逾800點，跌3%，而日股亦跌1%以上，陸股也是綠油油。

台股今日亦開低走低，開盤下跌20.17點、以10528.87點開出，隨後跌破10500點，並下探10418.25點、重摔130.79點，蘋概股更成為重災區，可成收盤跌5.38%，鴻海亦跌了3.58%，來到72.8元，華碩及和碩收盤跌幅也超過2%，台積電跌幅也有1.99%，股王大立光則跌0.39%。