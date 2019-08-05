近年因為網路科技發達，許多電子書、網路租書網都絡繹崛起，相對於這樣的發展，實體書店的分店反而一間一間的關閉，就連大牌金石堂也陷入關店風潮。但就有網友表示，為何書店龍頭「誠品書局」卻不受大影響，仍能於都市中屹立不搖？根據此問題，就有許多人紛紛解惑。

台灣近年來實體書局市場不穩，許多大牌企業金石堂、諾貝爾都受到影響，但就有網友表示，針對這樣不利發展的情況，百貨公司中的誠品書局卻完全不受影響，對此他就疑惑「誠品的客源是不會上網比價？還是純粹支持實體書店」？

針對此問題，吸引許多網友討論，對此就有網友直言「變百貨好賺啊！ 30% 銷售抽成，雖然比電視購物少了 20% 」、「原本撐不下去了，二代轉型商場成功」、「人潮就是錢潮！旁邊那些文創商品的 TA 就是會去誠品逛書店的人」、「變成百貨公司」認為誠品書局略為轉型，不僅只主攻書品，由於身在百貨公司裡頭，也紛紛轉型販賣文創產品，或是生活雜物等支撐。

不過也有神人指出，不僅是百貨公司裡的誠品在轉型，其實也因為誠品書局力拼經營文化活動，許多講座相當頻繁出現，已經從原本的書局品牌變成文化品牌！他認為「很多短視近利的經營者覺得經營這個根本沒有用，不賺錢，活動又沒幾隻貓。這種做法看似非常浪費坪效，免費活動連讓自己回本都沒辦法實則不然，書店既然是一種文化事業，講座活動其實就是行銷活動」！

對此，他也解釋誠品厲害的點就在於「經營人流」，他直言書店就是實體店面，其最終目的就是希望有人來，例如誠品的複合式開發、信義誠品集客力驚人等，都會使得許多高消費能力的觀光客到來。

最後，他也表示，誠品就算被稱為「台灣國寶」也沒問題，其是少數能將文化產業成功輸出的企業，商業模式更被國外大牌爭相模仿，在地價如此高的台灣，還能夠經營如此完善，真的相當厲害！（編輯：陳雅雲）