日韓貿易風波持續延燒，南韓政府在週一 (5 日) 表示，計劃在未來七年內投入 7.8 兆韓元 (65 億美元) 的研發經費，用於開發工業材料和零件技術，以減少對日本的依賴。

南韓政府此次的投資計劃是希望 100 大核心戰略商品能在 1 到 5 年內能實現國產化，旨在穩定半導體、顯示器、汽車和其他主要出口產業中 100 種關鍵材料和零組件的供應。

根據南韓政府所提出的方案，政府計畫在在 7 年內對 80 項戰略商品投入 7.8 兆韓元 (65 億美元) 的研發金費，以實現國產化。同時政府也將為相關產業提供財政、減稅等協助，以提升本土材料、零組件、設備產業的市場競爭力。目前，相關的材料仍嚴重依賴日本進口。

南韓產業通商資源部長成允模 (Sung Yun-mo) 表示，政府也將資助本土企業併購外國公司，擴大稅收優惠以吸引更多外資，同時放寬勞動力和環境法規，以提高本土公司產量。

日本政府在上週五 (2 日) 將南韓從貿易優惠國名單 (白名單) 當中剔除，使得幾百項在過去可以不必通過申請許可就能直接出口的電子業原料或零組件，改變為需要得到審核許可才能出口南韓。

南韓國務總理李洛淵在昨日表示，為應對日本所發起的經濟攻勢，韓國政府將會落實產業對策，以將此次事件「轉禍為福」。南韓總統辦公室則表示，考慮到兩國之間的信任惡化，政府也考慮結束與日本的軍事情報共享協議，以作為反制措施的一部分。

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