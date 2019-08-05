台北天母地區房價始終居高不下，雖然沒有捷運，但是生活機能與環境優良，讓許多名人、企業大老闆都愛在此置產。一名網友日前就在 PTT 上分享友人的經驗，表示一名長輩向他抱怨，自己的兒子要借 150 萬湊頭期款在天母買「3 房華廈」，房子的售價為 1350 萬元，不過這名長輩看了後卻狂嫌：「實在像鳥籠，不值那個錢！」令原PO好奇：「天母有那麼便宜的房子嗎？」結果這則 PO 文一出立刻引發網友熱議，直呼：「快去買，便宜啊！」

一名網友 3 日在 PTT 上以「1350 萬買天母三房？」為題 PO 文，表示：「朋友長輩最近跟我們抱怨，他兒子在台北天母買了一間 3 房的華廈，要跟他借 150 萬湊頭期款，長輩一直抱怨那房子實在像鳥籠，不值那個錢…」不過原 PO 好奇的點卻是：「天母有那麼便宜的房子嗎？還是有什麼誤會？」

這篇 PO 文一出，立刻引發許多網友留言討論，有人分析：「南天母？」、「應該不是正天母吧…可能中山北路七段山上了」、「天母 1350 哪買的到電梯 3 房？除非是假天母（行義、菁山）」、「很高機率是老舊屋」、「天母雖然沒落了，但是 1350 能買什麼」、「很便宜啊！天母沒落，真的房價跌了正常」、「快去買，便宜啊！」

不過也有人認為：「天母又沒捷運，傻了才買天母」、「捷運是平民百姓的交通工具，天母人根本看不上眼啊！」、「買天母要捷運我 484 誤會什麼？」（編輯：王錫謙）