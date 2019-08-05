日前網路上流傳一段藏私房錢的教學影片，是把木門等木製品鑿出一個洞，把錢放進去後再補回去並上漆，完美的保衛私房錢！今（ 5 ）日有網友在臉書社團上貼出一張照片，也完美的藏匿私房錢，並稱「最危險的地方就是最安全的地方！」，照片一出也立刻讓玩家們大喊：「要被知道了快刪照！」

網友在臉書 PS4 遊戲交流社團中，發文貼出一張相片並附上註解，「最危險的地方就是最安全的地方？」在圖中他把 PS4 的遊戲機的外殼打開，並把自己的私房錢放置主機內的夾層空隙，大方公開完美藏匿私房錢的「好地方」。

因為遊戲主機通常都是放置於人來人往的客廳，且主機算是精密家電，不會有人特別去把主機撬開檢查，也因此最危險的就是最安全的地方。

網友在社團中分享這張照片也立刻引起廣大迴響，許多玩家也紛紛哀號，自己的藏匿地點也是遊戲主機內，「要被發現了快刪掉」，其他人也說：「哪天你老婆不爽你一直玩遊戲一氣之下整台丟掉就慘了」、「好地方要分享」、「不要 PO 出來啦，我老婆也在這社團」、「快刪掉啊，你要害死多少人家破人亡」、「難怪那天回收的 PS4 裡面有現金」、「高啊，這招高啊」、「可能已經有不少人在研究怎麼拆機殼了」。（編輯：潘毅）