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年度格鬥電競盛事《EVO 2019》在台灣時間今（5）日凌晨結束，本次《EVO 2019》中也舉辦了今年《快打旋風V》CPT職業巡迴賽的首場「超白金賽」，冠軍可得1,000分的CPT積分，對年底卡普空盃晉級形勢影響甚鉅。經過3天賽事後，最終《快打旋風V》項目冠軍由日本卡琳選手Bonchan拿下，而Bonchan在本次《EVO 2019》之前的兩場白金賽也拿下冠軍，連拿3座冠軍的Bonchan也因此排名三級跳，在拿下《EVO 2019》冠軍後也擠下Tokido佔據亞軍寶座，離今年稱霸CPT的Punk更只剩下不到200分的差距。

一年一度的《EVO》上週末正式開打，超過9千名選手齊聚拉斯維加斯參戰，現場觀眾更場場爆滿。其中人氣項目《快打旋風V》CPT職業巡迴賽，也將《EVO 2019》選為今年新增的「超白金賽」級賽事首場比賽，超白金賽等級比賽冠軍最高可獲得1,000分的CPT積分，對晉級卡普空盃極有助益。

在今天凌晨進行的決賽中，日本卡琳／沙加特選手Bonchan對上使用拉希德的Big Bird，成功以3：2守住首盤，沒有被Big Bird拖進重置。Bonchan拿下這次超白金賽冠軍，不但讓他進帳1,000點CPT積分，他也拿下總共31,574美元（約10萬元新台幣）的獎金，更因為他在CEO、VSFighting、EVO連拿3冠的壯舉，讓他的CPT排名直接衝上了第二名，距離自年初就獨霸排行榜第一的Punk僅剩185分的差距，兩人的積分榜頭名爭奪戰也即將進入白熱化階段。

台灣選手方面，在《快打旋風V》項目越來越得心應手的ZJZ是本次台灣選手排名最高者，他在突破3輪預賽後止步準決賽，最終排名25名；而目前CPT積分在卡普空盃晉級圈內的五股石油王在預賽第二輪出局，僅以排名129名作收；Gamerbee小向則在預賽第三輪止步，並列49名。

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