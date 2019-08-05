（中央社記者陳家倫上海5日電）香港今天發起「三罷」示威，網路上流傳有一芳水果茶加盟門市張貼「與香港人同行」的店休說明。對此，一芳台灣水果茶在微博上表示，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工！」

一芳台灣水果茶官方微博下午發布聲明，今日在微博了解到，旗下一間香港加盟店張貼了「內容極為惡劣的告示」。經查證，這是香港時薪人員的私自行為，嚴重不符合品牌經營立場。

事實上，上述被指涉的告示，內容是「與香港人同行，休業一天，香港人加油」。

聲明表示，已要求該店對此名員工進行辭退，並保留追究其對一芳該門市與一芳品牌所造成損失的法律追責權利，一芳總部將會持續跟進關注此事發展。

聲明指出，一芳堅決反對任何形式的對香港長治久安的危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門市約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。

在前述聲明發表後，一芳台灣水果茶微博又發文表示，有關違約門市已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑。

發文還稱，除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業，「堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！」（編輯：邱國強）1080805