（中央社台北5日電）香港「白衣人」再現。今晚在北角街頭抗爭的示威者，8時過後一度遭到10多名手持木棍、藤條的白衣人追打，雙方當街鬥毆。但黑衣示威者占有人數優勢，白衣人一度躲入室內，情勢仍然緊張。

然而，綜合港媒報導及現場畫面，在衝突過程中，並沒有看到香港警方的蹤影。

隨後，晚間9時左右，荃灣一帶也出現一批身著藍色上衣的男子在街頭徘徊，並與另一批黑衣示威者當街叫罵。不久後，一名示威者便指證便遭藍衣人襲擊，頭破血流。

根據報導及現場畫面，這10多名主要穿著白色、也有雜色上衣的白衣人，約在晚間7時30分過後，手持木棍、藤條在北角的明園西街聚集。當時，傍晚在銅鑼灣一帶抗爭的大批黑衣示威者，也正轉往北角聚集。

8時過後，這10多名白衣人在北角的明園西街與英皇道路口，開始揮起手中的利器毆打黑衣示威者，造成部份示威者受傷流血。然而，人數占優勢的示威者立刻群起上前，以手中的物品還擊，並群起向前逼迫白衣人。雙方當街混戰，陷入緊張。

這時，聲勢明顯居於下風的白衣人開始撤退，有人進入附近的「香港第一青年會義團」會址。後方的示威者見狀，立即將門口的玻璃砸碎，但室內有人拿起菜刀威嚇示威者不要上前。

雙方對峙約15分鐘後，示威者逐漸散去，現場被發現留下染血的口罩。但香港網友則群起要現場示威者留心，嚴防「白衣人」四處找人前往復仇，釀成更大的事端。

報導指出，泛民派的立法會議員陳志全曾到場關切。但不遠處，卻有人從高處當街丟下日光燈管，碎片散落一地。（編輯：邱國強）1080805