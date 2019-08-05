今日天氣／颱風影響水氣增！西部晴朗悶熱、東部留意雷雨

今（ 6 ）天颱風外圍移入的水氣增加，東半部、大台北地區、基隆北海岸及恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，午後雷雨有時會伴隨短時強降雨、強陣風等現象，請多加留意；氣溫方面，明天各地高溫普遍在 32 度以上，大台北地區、桃竹苗一帶有可能出現 35 至 37 度高溫，請特別注意！各地紫外線指數亦高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

第一槍！軍系宣布放下一切是非恩怨 投票支持韓國瑜

在郭台銘於黨內初選後動向不明，國民黨的整合尚未完成下，軍系六大社團暨三軍退伍軍人代表 5 日發表共同聲明，宣布支持曾「質疑年金改革」的國民黨總統參選人韓國瑜，軍系將「放下一切是非恩怨」，在明年總統大選投票支持韓國瑜，成為泛藍整合的第一槍。

連二暴怒文疑譙王瞳！邱琦雯公開「劇組照」吐真實心聲

王瞳爆出介入同劇演員馬俊麟婚姻，上（ 7 ）月 27 日和男友艾成同台闢謠，除了證明沒有情變，也還原外傳的電視台「四腳獸」真相，沒想到，風波看似落幕，卻因她一句「只有那個演員在」，暗指某女星亂說話，同屬《大時代》劇組的邱琦雯隔天怒轟「被懷疑人格很不舒服」，掀起議論，近日邱發文吐露目前心境，再度引發關注。

NBA／回到灣區再拚 美媒爆林書豪有望重返勇士

經過 9 年 NBA 生涯的洗禮，林書豪是目前自由市場少數尚未被簽下的球員之一，不過他才剛幫暴龍拿下總冠軍，多少還有一些貢獻，美國媒體《今日美國》記者 Frank Urbina 認為，勇士隊還會簽下他，讓他當 Stephen Curry 的替補。

日本人最反感的台灣地名？ 眾人揭真相全傻眼：誤會大了

台灣許多地名在我們眼中可能看似正常，不過在日本人眼裡可就不一樣了。由於日本漢字有時候會與我們中文意思相差甚遠，有時對於我們來說相當簡單的意思，可能對他們來說卻不是那樣！

美軍的福利有多好？行家曝「4大誘因」：直接脫離貧窮

美國是世界綜合國力最強大的國家，在國際社會上的影響力甚大，其軍隊戰力與裝備也是數一數二的先進。近日有網友就不解的在 PTT 發問「為什麼美國窮人把當兵當成翻身的機會，但台灣卻不會？」結果意外引來一位疑似曾經旅美的網友現身回應，揭密 4 大超棒的美軍福利。（編輯：許苡情）