在美國總統川普對中祭出新關稅後，週一 (5 日) 人民幣貶破 7 關卡，中方反制措施也陸續出爐。

《新華社》週一美股盤中時段報導，中國政府計畫對 8 月 3 日以後中方購買的美國農產品徵收關稅，而且中國相關企業已暫停採購美國農產品。

該報導稱，美方將於 9 月 1 日對 3000 億美元中輸美商品加徵 10% 關稅，嚴重違背日本 G20 川習會共識，故中國國務院關稅稅則委員會對 8 月 3 日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅。

該報導還指出，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

該報導還引述中方相關部門立場向美方喊話，稱中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，希望美方認真落實美中兩國元首大阪會晤達成的共識，兌現承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

美國總統川普上週以中國未兌現大批美農產品購買為理由之一，向中國祭出新一輪關稅，然而，中國一直堅持自 7 月 19 日以來已有數百萬噸美國黃豆運往中國，並解釋中國買家未大舉採購的原因，根本是美國黃豆價格太貴。

美股週一盤中時段 (即台北時間週二 (6 日) 凌晨 1 時 30 分許) ，受此中國揚言可能對美農產品加徵關稅消息影響，道瓊指數加劇跌勢，跌幅超過 700 點，暫報 25778.17。

道瓊指數加劇跌勢，跌幅逾 700 點 (圖片：investing)

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