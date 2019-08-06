人生中能夠有幾次抽中大獎的機會，若是抽中了「全世界免費遊玩」的這個大獎，是不是會很興奮很期待？但去年抽中這個大獎的「信小呆」，很開心地踏上了環遊世界之旅，卻被爆出她為了長途旅行，所有人生規劃都被迫暫停，就連工作也辭掉了。而她自己也陷入迷茫和思考，看來大獎並不是「只會增加幸福感而非焦慮感」。

根據陸媒報導，信小呆一開始只是一名理工科剛畢業沒多久的普通網友，於去年中國大陸國慶期間，在微博平台上轉發支付寶官方帳號發布的內容參加抽獎，獎品是價值一億元人民幣（近台幣 4.5 億）的「全球旅遊免單大禮包」，抽中的人為「中國錦鯉」。這個活動吸引 300 多萬次轉發，而最終這名「幸運兒」就是信小呆。不過抽中大獎的信小呆卻非常「糾結」，因為這次的獎項（機票和住宿）的使用時間都限制在 2019 年末之前，若她不辭職去旅遊的話，她只能利用一次年假去一個地點，她怎麽想都覺得有點浪費了運氣。

在一個月之後，信小呆毅然決然的選擇辭職，開始了「環遊世界」的旅程。而當她決定要開始旅遊時，大量網友們紛紛跑到信小呆微博下吸好運，她的微博帳號就這樣暴漲了一百萬粉絲，她也開始在微博上分享旅行記錄和圖片影片，成為了「網紅」。然而信小呆開始旅遊的時候就發現，事情似乎不像她想的那麼簡單，雖然當時的禮包叫做「全球免單禮包」，但還是有很多方面是需要自費的，例如有的地方是包來回機票但不包住宿，有的地方包了住宿卻不包飲食，總不免要自掏腰包。

而且為了完美的使用這份大禮，信小呆將行程排的「滿滿的」，間接的導致了為了趕飛機，經常每天只能睡兩三個小時，精神也處於崩潰邊緣。信小呆說，「因為過於勞累和情緒低落，她頻繁跑醫院，一年內去醫院的次數比以前的總數還多」。但最重要的還是旅程要結束時，信小呆開始感到恐慌與不安。中這個大獎之前，信小呆規劃過自己的未來，也有為結婚做準備，但因為要長途旅行，不但辭掉了原有穩定工作，更沒有時間去交男朋友，現在旅程要結束了，信小呆不禁陷入迷茫和思考問自己「然後呢？」。

大量網友看完信小呆的故事後，紛紛對她的「迷茫」感到非常不以為然，他們認為「因為抽中了大獎，成了網紅可以賺錢，現在只是在『賣慘』」，但也有網友給出實質建議，認為應該剛好利用網紅的優勢，重新再找一份工作，再以微博接廣告帶貨賺外快，但最主要的就是調整心態，必須「能享受高處的興奮，也能融入平凡的人群」。（編輯：王柏文）

▲ 信小呆旅遊世界的 vlog