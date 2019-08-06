富邦金控今（6）日舉行108年股東臨時會，通過107年度盈餘分配修正案，配發特別股股息，甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率3.6%，合計特別股股息分派金額逾26.24億元。不過，談到美中貿易戰再起，富邦金董事長蔡明興認為，照目前情況來看，到明年11月美國總統大選前，都不會有什麼結果，未來市場波動會非常大，富邦金及富邦人壽在投資上會更小心謹慎因應。

另也有小股東問美國聯準會降息1碼的影響？蔡明興說，今年隨著美國總統川普的政策上上下下已很多次了，非常難預測，對富邦金來說大部份資金都已投資了，利率也從4.5%降至4.2%，另也會跟進調降保單利率，今年已降了2次，下個月可能會跟隨聯準會腳步，再續降保單宣告利率。

至於香港反送中變成全面罷工活動，是否影響香港分行運作？蔡明興指出，目前在香港的所有分行都還在持續運作中，並已訂定緊急應變方案，一些關鍵人物都會在香港地鐵封鎖前7時30分到公司，但他也憂心罷工長期下去會受不了，會持續密切關注，採取各項因應方式。

富邦金今日股東臨時會通過特別股股息分派案，甲種特別股6億股，按發行價格60元，特別股股息年率為4.1%計算，分派金額14.76億元；乙種特別股6.6666億股，按發行價格60元，特別股股息年率3.6%計算，持有期間共291天(107.3.16~12.31)，分派金額11.48億餘元，合計分派金額逾26.24億元。今日股東臨時會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

蔡明興表示，富邦金積極維護股東權益，落實永續經營，致力於普通股與特別股股利配發的穩定性，期望健全資本來源以作為公司長期成長的後盾。未來也將秉持相同的精神，持續實踐對股東的承諾。

蔡明興也提到，2019上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等多重議題影響，富邦金控各子公司仍穩健成長，持續締造經營佳績，富邦金控今年上半年蟬聯金控業每股獲利王。

展望未來，蔡明興強調，富邦金將持續耕耘台灣市場及拓展亞洲區域佈局，落實風險控管，追求長期穩健成長，並積極投入金融科技創新，期許成為業界金融科技領航者。在追求優異經營績效的同時，亦致力推動富邦永續經營願景工程，落實永續經營及企業社會責任，持續朝向「亞洲一流金融機構」的願景穩步前進。