最佳一、二、三隊, 一隊由「詹皇」LeBron James、「咖哩小子」Stephen Curry領銜,不過值得一提的是「甜瓜」Carmelo Anthony入選二隊,但至今仍苦尋不著新東家。

聯盟表示此獎由2010年開始算起,由官網記者、電視製作人和球評一同評選,每隊由2位後場和3位前場球員組成,總共15位球員入選。

一隊無意外的皆是目前聯盟最夯球星,包含本季總冠軍MVP「可愛」Kawhi Leonard,較讓人意外的是Anthony入選二隊,湖人傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant僅排在三隊。

Anthony本季僅為火箭出賽10場就被交易,隨後被買斷,至今仍在自由市場等待,日前上節目大吐苦水,認為自己還能打也想打,希望能找到新東家。

