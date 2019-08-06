▲LeBron James(左)、Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

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最佳一、二、三隊， 一隊由「詹皇」LeBron James、「咖哩小子」Stephen Curry領銜，不過值得一提的是「甜瓜」Carmelo Anthony入選二隊，但至今仍苦尋不著新東家。

聯盟表示此獎由2010年開始算起，由官網記者、電視製作人和球評一同評選，每隊由2位後場和3位前場球員組成，總共15位球員入選。

一隊無意外的皆是目前聯盟最夯球星，包含本季總冠軍MVP「可愛」Kawhi Leonard，較讓人意外的是Anthony入選二隊，湖人傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant僅排在三隊。

Anthony本季僅為火箭出賽10場就被交易，隨後被買斷，至今仍在自由市場等待，日前上節目大吐苦水，認為自己還能打也想打，希望能找到新東家。

※NBA官方選出的3隊近十年最佳陣容：
「近十年最佳·第一隊」：Stephen Curry、Kevin Durant、James Harden、Kawhi Leonard、LeBron James
「近十年最佳·第二隊」：Chris Paul、Russell Westbrook、Anthony Davis、Blake Griffin、Carmelo Anthony
「近十年最佳·第三隊」：Dwyane Wade、Kobe Bryant、Paul George、LaMarcus Aldridge、Giannis Antetokounmpo

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