美國聯準會 (Fed) 周一 (5 日) 宣布，計畫推出 24 小時即時支付和結算系統「FedNow」，並預計 2023 年或 2024 年正式推出。

Fed 在聲明中表示，新服務「FedNow」提供 24 小時的全天候服務，能夠滿足企業和個人即時轉移資金的需求，進而創造經濟效益。

Fed 理事 Lael Brainard 稱，由 Fed 運作的服務能為市場提供必要的競爭，透過提高服務品質並且長期壓低價格，確保不同規模的銀行能享有良好的即時支付服務，提高整個金融系統的安全性。

對小型銀行業者來說，Fed 的新服務能讓他們免於大型支付業者的剝削，平等享有即時支付服務。不過對於擁有基礎建設的大型業者而言，這項服務阻礙了他們建立市場優勢。

2017 年，美國支付機構「The Clearing House」建立了即時支付系統，採用者多為紐約梅隆銀行 (BNY Mellon)、美國銀行 (U.S. Bank)、花旗銀行 (Citi) 以及摩根大通 (J.P. Morgan) 等大型銀行業者，許多小型銀行為等待 Fed 推出相應服務而拒絕註冊。

Brainard 表示，Fed 並非為了扼殺企業發展的即時支付系統，而是希望與私營企業合作，促進良性競爭，完善整個支付體系。

Fed 研究即時支付系統已多年，並在 2015 建立特別工作小組。目前 Fed 積極收集大眾對於新服務的評論。Brainard 表示，收到的大多為正向意見，約有 9 成以上民眾支持 Fed 建立系統。

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