近期接連2周在印尼、泰國奪冠、下周世界排名將登上生涯新高第2的我國羽球一哥周天成，今(6)天在台北出席中華台北公開賽賽事啟動記者會，談起近期成績大突破，周天成認為「心態」轉變是關鍵。

7月底超級1000系列賽印尼賽，小天和丹麥好手鏖戰3盤後勇奪男單冠軍，成為我國男單第1人，冠軍積分進帳加上BWF改制，世錦賽延後登場，小天順利擠下中國一哥石宇奇登上世界第2，為我國本土男單最佳紀錄。

上周泰國公開賽，小天驚險化解4個賽末點，擊敗香港一歌伍家朗，奪下本季第2冠，昨天才返台，今天隨即現身台北為9月3日開打的台北公開賽站台，並要奪回去年失去的連霸冠軍盃。

小天表示心態是最大轉變，「在場上不能鬆懈，才能及時調整狀態，永遠像個小選手去衝擊對手。」並表示能夠突破，絕不是一時努力就能收到效果，「就像沒有教練是去年底就開始，逼迫自己成長。」

對於登上世界第2，甚至超車成為球王，小天認為有實力自然可以達到這個位置，但提升實力跟技術是最重要的。

小天表示除了技術外，心理也要跟著提升，就像泰國賽，「有看到報導，伍家朗說那時只想再1分就能贏球，我那時就是想展現精神和態度，兩邊心態不同時，局勢就完全不同。」

小天下一站將是8月19日在瑞士巴塞爾舉行的世錦賽，這次榮膺第2種子，小天期盼能突破過去8強成績，站上頒獎台。