距總統選舉雖然還有半年多，不過各政黨間的角力展開，面對台北市長柯文哲痛批前瞻基礎建設計畫，總統蔡英文今(6)日受訪時表示，「今年在編明年的預算時候，是22年以來首次的平衡預算」，「這個政府是有史以來最遵守財政紀律的一個政府」。

蔡英文今天出席出席「第49屆『亞洲太平洋國會議員聯合會』（APPU）開幕典禮」受訪時，做了上述的表。

蔡英文指出，柯P對前瞻基礎建設計畫一直有意見，但她要替前瞻基礎建設計畫說幾句話，前瞻基礎建設計畫就是要讓台灣落後的基礎建設，能夠趕上未來的需要，讓台灣未來的建設有一個好的基礎建設來支撐。

蔡英文說，另一方面，因為氣候變遷結果所導致的天災傷害非常的大，因此必須把基礎建設做好，來防制這些水災或其他天災。第三、也是城鄉差距的問題，希望透過基礎建設讓台灣城鄉差距能縮小，達到區域的平衡。

蔡英文舉例說，台北市的人都喝翡翠水庫的水，但長期以來，新北市的人都希望共飲翡翠水，因此前瞻基礎建設計畫就有一個計畫，讓新北市民也能喝到翡翠水庫的水。這個動土典禮，柯市長自己也來參加，他應該可以深刻體認到，很多前瞻基礎建設的項目，中央與地方都可以一起來做，共享國家的資源。

蔡英文說，前一陣子她參加桃園市、新北市聯合開的活動，讓新北市的捷運系統延伸到桃園市，讓桃園市民也能享受到很多捷運的便利，這也證明中央與兩個直轄市共同讓這個交通網的形成，北部都會地區的民眾交通能更順暢。這也是前瞻基礎建設計畫，也是中央與地方合作的典範。

訪談結束後，蔡英文突然又回來、引來媒體一陣騷動，她說，「等一下、等一下、再補一下、有、有、有，都忘記講了」，然後補充說明表示，「我們雖然進行前瞻基礎建設計畫、很多很多的建設計畫，但是我要在這裡講，我們還是謹守財政紀律，過去兩年我們預算的結算都有結餘。」

蔡英文指出，雖然預算編列時是赤字預算，但結算時過去兩年都有結餘。我們今年在編明年的預算時候，是22年以來首次的平衡預算，換句話說不是赤字預算，我們歲入跟歲出是平衡的，「這個政府是有史以來最遵守財政紀律的一個政府。」。