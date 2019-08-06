美股週一迎來今年最慘烈的一天，而大型科技股 (Big Tech) 受創尤其慘重。

由於中美貿易戰升級，微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US)，美國 5 大最有價值企業週一市值合併損失 1620 億美元，引領更廣泛市場的崩潰。

美國總統川普上週宣布，9 月 1 日起美國將對剩餘的 3000 億美元中國進口的貨品加徵 10% 關稅，顯然這世界兩大強權並未達成貿易協議，上週美股創下今年跌幅最大的一週，週一也繼續大跌，因為中國將人民幣兌美元匯率貶值至 10 年來最低水準，遭美國正式點名為匯率操縱國。

上週五這 5 大科技公司市值蒸發 660 億美元，週一的崩跌讓這 5 家連續兩日合併損失 2280 億美元，其中蘋果以 5.23% 跌幅最大，且為今年 5 月 13 日以後最大單日跌幅。蘋果今年 6 月曾向美國貿易代表 Robert Lighthizer 提到，最新提案的關稅將衝擊「蘋果所有主要產品」，部分分析師預期將有重大影響。

Cowen 分析報告指出，「假設智慧手機、平板電腦、智慧手錶和電腦系統都沒被排除在這最後 3000 億美元的關稅類別，我們預計這會對蘋果硬體產品獲利產生實質重大影響。」

然而，知名蘋果分析師郭明錤週一表示，蘋果短期內可能會吸收最新關稅的衝擊，不會轉嫁消費者，以維持蘋果 iPhone、iPad、Macbook、Apple Watch、AirPods 在美國市場銷售價格與出貨不變，長期來說，則可能增加非中國生產據點，避免美國產品因關稅使成本上升。

比起其他 4 家大型科技公司，蘋果對中國的曝險更多，因為蘋果頂級產品如 iPhone 等相當仰賴中國的製造工廠，而臉書、谷歌和亞馬遜在中國幾乎沒什麼市場，因此跌幅不如蘋果那樣巨大，但仍超過 S&P 500 的跌幅，反映出科技業在經濟體的角色——經濟榮景時，科技業通常表現優異，但經濟放緩時期就會受到不成比例的損害。

在大科技股中，今年只有 Alphabet 的表現不及 S&P 500，因為該指數上個月大漲創下紀錄。 S&P 500 今年迄今漲幅約 14%，而 Alphabet 同期漲幅僅約 11%，其他 4 家各自漲幅至少 18%。

在最新一輪關稅公布前，蘋果曾懇請川普高抬貴手，放過 Mac Pro 電腦，並為其他特定零件請命，包含電源裝置、不鏽鋼外殼、滑鼠成品和觸控板、電路板。然而，川普在 7 月 26 日的推特中回絕此項請求，稱「在美國製造這些東西，就沒有關稅。」

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