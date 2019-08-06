日本 MLCC 大廠村田製作所 (6981-JP)，在 5 日發出新聞稿表示，該公司為強化 MCLL 的生產能力，將花費 47 億日圓興建新廠房。將於本月動工，預定在 2020 年 5 月完工。

(圖片：Investing.com)

新廠房隸屬村田製作所的生產子公司「株式會社 Iwami 村田製作所」。該公司成立於 1965 年，資本額 5000 萬日圓，位在日本島根縣大田市的波根地區工業園區。截至 2019 年 6 月 30 日的員工人數為 489 名，負責陶瓷基底機能元件之接腳封裝，還有 MLCC 的包裝出貨作業。

這次村田製作所花費 2.8 億日圓，取得了 4 萬 7891 平方公尺的用地。在加總後，該廠區的土地面積達到 10 萬 3284 平方公尺。

新廠房的建築面積為 2529 平方公尺，為樓高 4 層的鋼骨結構建物，總樓板面積 9131 平方公尺。總投資額為 47.1 億日圓，當中包含新廠房的建設費，以及新舊廠房所使用的生產設備投資金額。預定 2020 年 5 月完工，將投入 MLCC 的生產。

村田製作所在 7 月 31 日所公布的最新財報中顯示，2019 年 4 – 6 月的銷售額較去年同期增加 3.5% 至 3575 億日圓。主力產品的 MLCC，在智慧型手機需求放緩的影響下，銷量出現下滑，但在車用電子方面的表現則是相對突出。

銷售額年增 3.5% 至 3576 億日圓，合併營業利益年增 29.9% 至 626 億日，純益年增 20.1% 至 468 億日圓。

而在 2020 財年 (截至 3 月底) 的合併業績預測方面，銷售額預估年增 0.3% 至 1.58 兆日圓，營業利益預估年減 17.5% 至 2200 億日圓，純益預估年減 17.8% 至 1700 億日。皆維持原先預測，未予調整。

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