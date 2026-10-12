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台北市長參選人沈伯洋週日啟動「台北大洋流」活動首發，鎖定中山、大同區進行車掃，最後回到保安宮宣布政見。台日關係協會會長謝長廷擔任神秘嘉賓現身會場，致詞時金句連發，直呼台北哪有什麼深藍「騙肖ㄟ」，洋流起來沒有什麼深藍，大家要一起快樂出航，出航後大船要入港，最後用陶笛吹奏《快樂的出航》，讓現場支持者響起熱烈掌聲。謝長廷致詞說，人民一滴一滴匯成了巨流、匯成了洋流，洋流就是改變市政、換市長的力量，大家的新市長、好市長，就是船長沈伯洋。現在這種要改變市政的氣氛，自己很熟悉，20幾年前高雄是「深藍」的，自己當時去改變高雄的，當時高雄市民非常有使命感，站出來要改變市政。提到沈伯洋，謝長廷大讚有耐性、理性、反應快，更打趣稱幸好當時出生比較早，「沒有遇到這個強棒」。另喊話底下支持者，台北哪有什麼深藍「騙肖ㄟ」，洋流起來沒有什麼深藍，洋流一旦起來，不通的都打通了，都順起來了。最後以陶笛吹奏《快樂的出航》，現場支持者響起熱烈掌聲。